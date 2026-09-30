ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ।ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 30, 2026 at 6:30 PM IST
INDIA bloc's proposed Odisha bandh, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଡାକରା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ,‘ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ହୋଲ୍ଡର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ।' ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଡାକରା । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିଲା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ଭୁଲ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଓ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତିନିଟି ବଡ଼ ଦାବି ରଖିଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଦରେ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା କ’ଣ ରହିବ ? ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିର ନାଁ ନନେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି ।'
ବିଧାନସଭାରୁ ରାଜରାସ୍ତା । ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ବୈଠକ ପରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ୍ ର ଡାକରା । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ସମସ୍ତ ଦଳ, ସଂଗଠନ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ।
"ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା । କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମିଳିମିଶି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ବନ୍ଦ୍ ରେ ବିଜେଡି କେଉଁଠି ? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିଜେଡିକୁ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱାନ କରିବ କି ? ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଜେଡିର ନାଁ ନନେଇ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ ।
"ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ୍ ରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେବା ନହେବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ବସିଛି । ସେଠାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଡାକରା ପଛରେ ରହିଛି ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ
- ଭୁଲ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ।
- MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ।
- SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ।
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ? କଂଗ୍ରେସ ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ନା ନିଜସ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ? ଏନେଇ ବିଜେଡି କହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ବନ୍ଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ଅକ୍ଟୋବର ୮ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଡାକରା ପରେ ଏବେ ନଜର ବିଜେଡି ଉପରେ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ତିନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଜେଡି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ କି ନିଜସ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବ, ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି: ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ; ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ- 'ମାଟି ନୁହେଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର