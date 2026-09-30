ETV Bharat / state

ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ।ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

INDIA bloc calls for Odisha Bandh on October 8: All eyes on BJD
ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA bloc's proposed Odisha bandh, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଡାକରା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ,‘ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍‌ହୋଲ୍ଡର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ।' ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଡାକରା । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିଲା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ଭୁଲ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଓ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତିନିଟି ବଡ଼ ଦାବି ରଖିଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଦରେ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା କ’ଣ ରହିବ ? ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିର ନାଁ ନନେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍‌ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି ।'


ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର (ETV Bharat Odisha)


ବିଧାନସଭାରୁ ରାଜରାସ୍ତା । ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ବୈଠକ ପରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ୍ ର ଡାକରା । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ସମସ୍ତ ଦଳ, ସଂଗଠନ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ।

"ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍‌ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା । କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମିଳିମିଶି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।

ଭକ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ବନ୍ଦ୍ ରେ ବିଜେଡି କେଉଁଠି ? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିଜେଡିକୁ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱାନ କରିବ କି ? ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଜେଡିର ନାଁ ନନେଇ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍‌ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ ।


"ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ୍ ରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେବା ନହେବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ବସିଛି । ସେଠାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।


ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଡାକରା ପଛରେ ରହିଛି ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ

  1. ଭୁଲ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ।
  2. MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ।
  3. SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ।

ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ? କଂଗ୍ରେସ ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ନା ନିଜସ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଲାଇନ୍‌ରେ ରହିବ? ଏନେଇ ବିଜେଡି କହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ।



ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ବନ୍ଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ଅକ୍ଟୋବର ୮ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଡାକରା ପରେ ଏବେ ନଜର ବିଜେଡି ଉପରେ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ତିନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଜେଡି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ କି ନିଜସ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବ, ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି: ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ; ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ- 'ମାଟି ନୁହେଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ପାର୍ଟି ବଡ଼'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ
INDIA BLOCS ODISHA BANDH
ଏମ୍ଏମଡିଆର୍ ବିରୋଧରେ ବନ୍ଦ
MMDR PROTEST BANDH
ODISHA BANDH BJD ROLL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.