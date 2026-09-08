ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ
MMDR ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ କନଭେନ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ । କଳା ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ୮ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 8, 2026 at 9:14 PM IST
Indi block roars in Bhubaneswar, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ତାତି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କାହାର, ଖଣିରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକାର କାହାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାର ବନାମ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନଟିନରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ ।
MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ–୨୦୨୬କୁ ରଦ୍ଦ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କଡା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲଢ଼େଇରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ । କଂଗ୍ରେସ, ବାମଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ଉଠାଇ ସରକାର ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଆଇନର ଧାରାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଖଣି ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ । ରାସ୍ତାରୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖଣି ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ମେଳି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପକାଇବ ? ଆଉ ଖଣି ରାଜନୀତିର ଏହି ନୂଆ ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବ ?
ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କନଭେନସନରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଏବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କନଭେନସନ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ କେନ୍ଦୁଝର, ୧୭ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୧୯ରେ ଅନୁଗୋଳ ଓ ୨୧ରେ ରାୟଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାରୁ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇକୁ ନେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ଉପରେ କେତେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସରକାର କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେବେ, ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଖଣି ରାଜସ୍ୱର ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ହିସାବ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରାଜନୀତିର ହିସାବ କେତେ ବଦଳିବ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର