ETV Bharat / state

ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ

MMDR ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ କନଭେନ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ । କଳା ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ୮ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ ।  ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Indi block roars in Bhubaneswar against MMDR Act
ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 9:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indi block roars in Bhubaneswar, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ତାତି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କାହାର, ଖଣିରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକାର କାହାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାର ବନାମ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନଟିନରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ ।

ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ–୨୦୨୬କୁ ରଦ୍ଦ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କଡା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲଢ଼େଇରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ । କଂଗ୍ରେସ, ବାମଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ଉଠାଇ ସରକାର ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଆଇନର ଧାରାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଖଣି ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ । ରାସ୍ତାରୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖଣି ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ମେଳି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପକାଇବ ? ଆଉ ଖଣି ରାଜନୀତିର ଏହି ନୂଆ ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବ ?

ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନଟିନରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନଟିନରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ । (ETV Bharat Odisha)
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ (ବିକାଶ ଓ ନିୟମାବଳୀ) ସଂଶୋଧନ ଆଇନ–୨୦୨୬ (MMDR ଆଇନ–୨୦୨୬)କୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍‌ର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଓ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଧୀନରେ ନେବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ । ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । MMDR କଳା ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା ମହା ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମ ଦଳର ନେତାମାନେ । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ MMDR ବିଲ୍ ଏକ ଲଜ୍ୟାର ବିଷୟ । କାହିଁକି ନା ବିଜେପିର ୨୦ ଜଣ MP ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା । ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ନ ପାଇବା କ୍ଷତି ନା ଲାଭ । ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ସେହି ୨୯ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବ କେଉଁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ।
ଖଣିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ତାତି ।
ଖଣିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ତାତି । (ETV Bharat Odisha)
ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବାମଦଳ । ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଏହି ଖାଣି ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛି । ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ଆଇନ ରଦ୍ଦ କରା ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ । ଯେଉଁଭଳି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ, ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏହି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CPM ନେତା ତଥା ପୁର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନଟିନରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାନଟିନରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କନଭେନସନ । (ETV Bharat Odisha)


ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କନଭେନସନରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ।


ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଏବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କନଭେନସନ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ କେନ୍ଦୁଝର, ୧୭ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୧୯ରେ ଅନୁଗୋଳ ଓ ୨୧ରେ ରାୟଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାରୁ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇକୁ ନେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ଉପରେ କେତେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସରକାର କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେବେ, ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଖଣି ରାଜସ୍ୱର ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ହିସାବ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରାଜନୀତିର ହିସାବ କେତେ ବଦଳିବ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜିଲା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ
INDI BLOCK ROARS BHUBANESWAR
MMDR
INDI BLOCK OPPOSE MMDR
INDI BLOCK ROARS BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.