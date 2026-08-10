ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୭ ସ୍ଥାନରେ RDC, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଡ଼ାଇବେ ଜାତୀୟ ପତାକା
ସରକାରଙ୍କ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ୩୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆରଡିସି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 10, 2026 at 10:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସମାରୋହରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ସରକାରଙ୍କ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ୩୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆରଡିସି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ । ବିଶେଷକରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆରଡିସି ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ:-
ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ।
- କଳାହାଣ୍ଡି- କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
- କଟକ- ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ- ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ମାଲକାନଗିରି- ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
- ସମ୍ବଲପୁର- କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ଗଞ୍ଜାମ- ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ରାୟଗଡ଼ା- ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
- କନ୍ଧମାଳ- ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା- ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ପୁରୀ- ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗିର- ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ
- ବାଲେଶ୍ୱର- ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
- ଗଜପତି- ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ
- କୋରାପୁଟ- ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ
୧୭ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ
ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଜଗତସିଂହପୁର– RDC, CD
- ବ୍ରହ୍ମପୁର– RDC, SD
- ବରଗଡ଼– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ଭଦ୍ରକ– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ବୌଦ୍ଧ– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ଦେବଗଡ଼– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ଢେଙ୍କାନାଳ– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ଯାଜପୁର– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- କେନ୍ଦୁଝର– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ନବରଙ୍ଗପୁର– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ନୟାଗଡ଼– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ନୂଆପଡ଼ା– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର– ଜିଲ୍ଲାପାଳ
- ରାଉରକେଲା – ADM
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଟିର ସ୍ୱପ୍ନ; ଆଜି ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଆଖିରେ ଆକାଶରେ ଉଡିବାର ନିଶା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାହାସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର