ETV Bharat / state

ଓଡି଼ଶାର ସାବରମତୀ 'ଅଳକାଶ୍ରମ'; ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କଥା କୁହେ ଆଶ୍ରମ ମାଟି

ଓଡିଶାର ସାବରମତୀ " ଭାବରେ ପରିଚିତ , ଜଗତ୍ସିଂହପୁରର ଐତିହାସିକ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଅଳକା ନଦୀ କୂଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Alaka Ashram
ଅଳକାଶ୍ରମ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Alaka Ashram ଜଗତସିଂହପୁର: ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଆଜି 80 ବର୍ଷ ପୂରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଅଳକାଶ୍ରମର ମାଟି କହୁଛି ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କଥା । ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏହା ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର । ଅଳକା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଳକାଶ୍ରମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ଐତିହାସିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ 'ଓଡ଼ିଶାର ସାବରମତୀ' ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଅଳକାଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

'ଅଳକାଶ୍ରମ (ETV Bharat)

ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ:

ଏହି ଅଳକାଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଅଳକାଶ୍ରମକୁ 1921 ମସିହା ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ବାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦକ ଭାଗିରଥି ମହାପାତ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆସି 1922ରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ସ୍ବଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର, ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଓ ଅଂହିସା ଉପାୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମିଣୀ ମା, ରମାଦେବୀ, ଭାଗିରଥି ମହାପାତ୍ର, ସରଳା ଦେବୀ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ିଆରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ପ୍ରମୁଖ ଏହିଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।"

ALAKA ASHRAM JAGATSINGHPUR
'ଅଳକାଶ୍ରମ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାର ସାବରମତୀ ଅଳକାଶ୍ରମ:

ସେହିପରି ଅଳକାଶ୍ରମକୁ ନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମମାନେ ଅଳକାଶ୍ରମକୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତାହା ଏହିଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ଓଢଣା ତଳେ ନ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ । ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ପିକେଟିଂ କରିବା, ଅଂହିସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବେତ୍ରାଘାତର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ଏହିଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଲେ । ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।"

Statue of Mahatma Gandhi
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat)

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଅଳକାଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଓଡିଶା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ । ମାଆ ରମା ଦେବୀ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତବାସୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାନ ଯା' ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମହାନ ନାରିନେତ୍ରୀ ସରଳା ଦେବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥିଲେ ।"

ALAKA ASHRAM JAGATSINGHPUR
ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଦାବି; ପାରଳାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ !

ଐତିହାସିକ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ... ଯେଉଁଠି ବାପୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ପାଚେରୀ, ଲେଖିଥିଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

ALAKA ASHRAM JAGATSINGHPUR
JAGATSINGHPUR FREEDOM FIGHTER
ଜଗତସିଂହପୁର ଅଳକାଶ୍ରମ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.