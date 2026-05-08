ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ବର୍ବୋରଚିତ ମାମଲା; ବିରୋଧୀ କହିଲେ, 'ରିଲ୍ ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବେ ରିଅଲରେ ଦେଖୁଛୁ'
ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ବୋରଚିତ କାଣ଼୍ଡ ଘଟି ଚଲିଥିବା ବେଳେ ସକକାରୀ କଳ ନୀରବ ରହିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 8, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 7:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ବୋରଚିତ ମାମଲା । ବେଫିକର ଭାବେ ବିଭତ୍ସ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ । ଯାହାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା, କଣାସରେ ପନିକିରେ ହାଣି ବୁଲେଟ ଚଢ଼ାଇବା, ଶିଶୁ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବଢୁଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ପଥରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ:-
ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଂଚଳରେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟିଥିଲା ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୁହଁକୁ ପଥରେ ଛେଚିଥିଲେ ।
କଣାସରେ ହାଣିଲେ, ବୁଲେଟ ଚଢ଼ାଇଦେଲେ:-
ପୁରୀ କଣାସ ଗୋଲା ବଜାର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧୀ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ପନିକିରେ ହାଣି ପକାଇଲେ । ସେତିକିରେ ରାଗ ସୁଝିଲା ନାହିଁ, ବୁଲେଟରେ 3 ଜଣ ବସି ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ।
3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଗରେ ମା'କୁ ହତ୍ୟା:-
ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପତ୍ନୀ ପରିଚୟ ଦାବିରେ ଶାଶୁ ଘର ଆଗରେ ବସିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାବାଳକ ଭାଇ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି । ତାହା ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଗରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ପରେ ହତ୍ୟା:-
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ସୁଧୀରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ରଖିବା ସହ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମରା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅପରାଧୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ।
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଜନମାନସକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଲାଗି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବିଜେପିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଏକ ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ ବା ନକରନ୍ତୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତରେ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇସାରିଛି । ଅପରାଧ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ସହ ଦୈନିକ 7ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା, 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ହୋଇଛି । ହିଞ୍ଜିଳିରେ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଆଗରେ ମା'କୁ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ । କଣାସରେ ଜଣଙ୍କୁ ପନିକିରେ ହାଣିଲେ ଓ ବୁଲେଟ ମଡେଇ ଦେଲେ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗତକାଲି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଅମାନବୀୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"
ଅରୁଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଯାହା ସିନେମାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ସତରେ ଘଟୁଛି । ଆଦିମ ଯୁଗ ଲୋକ ଯେମିତି ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ଭଳି ଗତକାଲି ମଣିଷ ଶିକାର ହୋଇଛି । ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେହିପରି ଦିଗକୁ ଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି । ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇକି ବି ହତ୍ୟା ହେଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ନେଇ ସରକାର ନା ସମ୍ବେଦନଶିଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା । ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ସରକାର ଆସହାୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କରିବେ । ସରକାର ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ।"
ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବ ସରକାରଠୁ ବଳିଗଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଏଠି ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । କଣାସ ଘଟଣା, ହିଞ୍ଜିଳି ଘଟଣା ଛାତି ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା । ମନରୁ ଏ ଘଟଣା ନଲିଭିଣୁ ଗତକାଲି ବାଲିଅନ୍ତାର ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା । ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ । ପୋଲିସ କେବଳ ନେତାଙ୍କୁ ଜଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ପୋଲିସ ଠିକଣା ସମୟରେ ପହଁଚି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା । ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ କିଏ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦାୟୀ ।
ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି । ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହାଣି ବୁଲେଟ ଚଢେଇ ମାରିଦେବା, ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ଓ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ନଘଟୁ ସେନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ସୁଧୁରିବ । ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ଲଜ୍ୟାଜନକ କଥା । କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ଏବେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ଜଡିତ କିଛି ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ଓଡିଶା ସରକାର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଉ କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଚୋର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡକାୟତ, ମୋହନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଉପରେ ଡର କମିଯିବା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ଦମନ କରାଯିବ । ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି । ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ।"
ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ସଂଜୀବ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି । ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ତାହା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ । ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଟିକେ କଠୋର ହେବା ଦରକାର ।" ସେପଟେ ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପୋଲିସ କମିଶନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର