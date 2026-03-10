ରାଜ୍ୟରେ ୨୧୯୩ କୁମ୍ଭୀର, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଂଶ ବଢ଼ିଲା ୩.୫୪%: ମନ୍ତ୍ରୀ
୨୦୨୫-୨୦୨୬ରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ୧୯୦୬, ଗୋ ମୁହାଁ କୁମ୍ଭୀର ୨୬୫, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ୨୨, ଡଲଫିନ ୭୬୫, ହାତୀ ୨୧୦୩, ବାଘ ୩୦, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ୬୯୬ଟି ଅଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
CROCODILE POPULATION INCREASE ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ବଂଶ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଢିଛି ୩.୫୪% କୁମ୍ଭୀର ବଂଶ । ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୨୧୯୩ କୁମ୍ଭୀର । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୪,୯୦,୯୮୬ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଚିଲିକାରେ ୨ ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୫ଟି ନୂତନ ପକ୍ଷୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବନ ବିଭାଗ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୧୯୩ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଶତକଡା ୩.୫୪% ଅଧିକ । ସାତକୋଶିଆ ଓ ଟିକରପଡ଼ାରେ ୬୫ଟି କୁମ୍ଭୀର ଓ ୨୨ଟି ଶାବକ ଅଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ୨୪,୯୦,୯୮୬ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣନାରେ କୌଣସି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ନୂଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାରେ ୨ଟି ନୂତନ ପକ୍ଷୀ ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୫ଟି ନୂତନ ପକ୍ଷୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଗୋ ମୁହାଁ କୁମ୍ଭୀର, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଓ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହୋଇଛି । ଅଲିଭ ରିଡଲେ, ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ, ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ, ବାଘ ଓ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗଣନାର ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫-୨୦୨୬ରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ୧୯୦୬, ଗୋ ମୁହାଁ କୁମ୍ଭୀର ୨୬୫, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ୨୨, ଡଲଫିନ ୭୬୫, ହାତୀ ୨୧୦୩, ବାଘ ୩୦, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ୬୯୬ଟି ଅଛନ୍ତି ।
୨୦୧୬-୧୭ ଠାରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୫୦୫ ଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୧୪୮ ଟି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇ ୭୬୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟାରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡରେ ଶିକାର ନିରୋଧକ ବାହିନୀ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଶିକାର ନିରୋଧକ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ Camera trap / Al Camera / IR Camera ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ଶିକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମକଦ୍ଦମା ଶିଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷରେ ୧୪୪ଟି ହାତୀ ଓ ୬୯୧ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୮୬୭୬ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
