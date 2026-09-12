ETV Bharat / state

ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା: SPଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତା

ଏରସମା ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Incident of vandalism of legendary leader Biju Patnaik's statue: BJD leaders meet the SP.
ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା: SPଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 11:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Biju Pattnaiks statue vandalism, ଜଗତସିଂହପୁର: ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତା । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା: SPଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତା (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ସେହି ଟିମ୍ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ବାଲିକୁଦା-ଏରସମା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏସପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ । ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଏହା କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାପତି ଲୋରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାରା ନଯାଏ ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଇବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲା ମଦ୍ୟପ ସ୍ବାମୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

BIJU PATNAIKS STATUE VANDALISM
JAGATSINGHPUR BIJU STATUE VANDALISM
BJD OPPOSE VANDALISM MEET SP
BIJU PATNAIKS STATUE VANDALISM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.