ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା: SPଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତା
ଏରସମା ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 12, 2026 at 11:25 AM IST
Biju Pattnaiks statue vandalism, ଜଗତସିଂହପୁର: ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତା । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ସେହି ଟିମ୍ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ବାଲିକୁଦା-ଏରସମା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏସପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ । ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଏହା କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାପତି ଲୋରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାରା ନଯାଏ ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଇବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲା ମଦ୍ୟପ ସ୍ବାମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର