ETV Bharat / state

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା: ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏତଲା

ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ସିଧାସଳଖ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Incident of two prisoners being escaped from Chaudwar Jail: MP complains against DG of Jail Department
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା: ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏତଲା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 10:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHAUDWAR JAIL ESCAPE ISSUE, କଟକ : ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଗ୍ରୀଲ୍ କାଟି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଫେରାର ହେବା ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ସିଧାସଳଖ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାଂସଦ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ପଛରେ ଜେଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା: ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏତଲା (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା, ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲର ଗ୍ରୀଲ୍ କାଟି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ । ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲର ଓ ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ।

ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର କଏଦୀ ଫେରାର, ଦସ୍ତାବିଜ ହେରଫେର ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ଓ ଚୌଦ୍ବାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍‌ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗିନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସରେ ରହିଛି ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗର । ବିହାରର ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜେଲ୍‌ରୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତ ଚାପିବାକୁ ଯାଇ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା, ଏପରିକି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହେରଫେର କରିବା, ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ସୁଜିତ କୁମାର କଟକ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନଥିଲା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସଙ୍କ ଓକିଲ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ।


ଆଇନଜୀବୀ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"କାହିଁକି ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । କାହାର ଚାପରେ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି ।"

ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 13ରେ ମାମଲାର ପରଵର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଡିଜିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ । ଏନେଇ ସେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକରୁ ଫେରାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ; ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଛୁ ମାରିଥିବା ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ପଛରେ କିଏ ? ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CHAUDWAR JAIL ESCAPE ISSUE
CUTTACK JAIL ESCAPE RAJA SAHANI
ESCAPED FROM CHOUDWAR JAIL
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା
CHAUDWAR JAIL ESCAPE ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.