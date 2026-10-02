ETV Bharat / state

ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ମହିଳା କମିଶନ, ଡିସିପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ

ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Incident of rape of a young woman at gunpoint; Women's Commission registers suo motu case, seeks report from DCP.
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ମହିଳା କମିଶନ, ଡିସିପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens Commission on rape Incident, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରା ସାହିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନୋଟିସ ହୋଇଛି ।


ଏହି ଘଟଣାକୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଧରାପଡ଼ି ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।


ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରା ସାହିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୀଡିତା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।

ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଥିଲେ । ସେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ପଶି ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘର ମାଲିକ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।

TAGGED:

RAPE AT GUNPOINT
BHUBANESWAR RAPE CRIME
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୁଷ୍କର୍ମ
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
WOMENS COMMISSION ON RAPE INCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.