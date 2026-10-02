ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ମହିଳା କମିଶନ, ଡିସିପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ
ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 2, 2026 at 7:48 PM IST
Womens Commission on rape Incident, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରା ସାହିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନୋଟିସ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଧରାପଡ଼ି ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରା ସାହିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୀଡିତା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଥିଲେ । ସେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ପଶି ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘର ମାଲିକ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରରୁ ଆଇପିଏସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି: ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ OPTCLକୁ ମେୟରଙ୍କ ତାଗିଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର