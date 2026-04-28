ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣା; ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେଡି ଗଠନ କଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏହି ଟିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 28, 2026 at 6:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଶବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଢୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି ସରକାର । ଘଟଣାକୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କହିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏହି ଟିମ୍ । ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ।
"କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାରୁ ଆସିଥିବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲି । କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭାବର ଏହା ଏକ ଚରମ ଉଦାହରଣ । ଦାନ ମାଝୀ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଥା ସେତିକିରେ ଅଟକୁ ନାହିଁ । ନିଜର ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କଷ୍ଟରେ କଙ୍କାଳ କାଢ଼ିକି ନେଇଛି, ତାହାର କଳନା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ" ବୋଲି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ବରରେ ନିନ୍ଦା କିରବା ସହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି । ଦୃଷ୍ଟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଯାହାକୁ ସାରା ସମାଜ ଦେଖିବ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଏଭଳି ଆଚରଣର ଦଣ୍ଡ ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖିଲା । ଆଉ କେହି ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ । ଠିକ ସେହିପରି ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଦରକାର । ଫଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପାଟଣା ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଓ ଅଭାବନୀୟ । ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଘଟେ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କହୁଥିବା ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଲଜ୍ୟାଜନକ ଘଟଣା, ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନିଆଯିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ପାଟଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କମିଟି ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ।"
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଦା ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, "ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା, ତାହା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି । ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ଏହି ସରକାର ଆସିବା ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି । ସଜିମାଳି ଘଟଣା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ । ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜେସିବି ଚଢ଼େଇ ମାରି ଦିଆଗଲା । ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ ନିର୍ଦୋଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠା ଗଲା । ସେହିପରି 150 ପିଲା ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ । ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।"
