ରଗଡ଼ି ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୩ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଲମ୍ବିତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିନି ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 28, 2026 at 5:00 PM IST
Ragadi Polytechnic Lecture Suspended, ଯାଜପୁର: ରଗଡ଼ି ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଓ ମଇଳା ପାଣି ଢାଳିବା ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିନି ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ରଗଡ଼ି ସରକାରୀ ପଲିଟେକନିକ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଉପରେ ମଇଳା ପାଣି ଢାଳିବା ଘଟଣାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ୨ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବେହେରା, ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମେଟାଲୋଜି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ପି. ଆରାଧନା ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା
ରଗଡ଼ି ପଲିଟେକନିକ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବେହେରା ଏବଂ ସେହି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଓ ପରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା କଲେଜର ମେଟାଲୋଜି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ପି. ଆରାଧନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଛାତ୍ରାବାସ ଶୌଚାଳୟର ମଇଳା ପାଣି ଆଣି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କୋରେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦୁଇ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ରଜତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବି. ବି. ମହାନ୍ତି ରଗଡ଼ି ପଲିଟେକନିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଧ୍ୟାପନା ଭଳି ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ବୃତ୍ତିରେ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ତେଣୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରଗଡ଼ି ପଲିଟେକନିକ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଅଭୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ତାହାର ସେ କେବଳ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦୁର୍ଗା ଭସାଣି ଦେଖି ଫେରୁଥିଲେ, ତନ୍ତୀଘାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା: 2 ନିଖୋଜ, 2 ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଯାଜପୁରରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ: ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହାତେଇଲା ଏବିଭିପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର