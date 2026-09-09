ETV Bharat / state

ପୁରୀ ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ: ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।‌ ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Incident at Puri Police High School: Concrete plaster falls from classroom ceiling, students escape
ପୁରୀ ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ: ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Dangerous classroom, ପୁରୀ : ପୁରୀ ରେଡକ୍ରସ ରୋଡ୍ ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ । ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି । କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍କୁଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଛାତରୁ ହଠାତ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଏଥିରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ପୁରୀ ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ: ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରି ଛାତରୁ ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମରାମତି ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆନଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି । ଯଦି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର‌ କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ପୁରୀ ରେଡକ୍ରସ ରୋଡ୍ ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ
ପୁରୀ ରେଡକ୍ରସ ରୋଡ୍ ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ (ETV Bharat Odisha)


ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ୯ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଛି । ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସୁଛନ୍ତି । କାନ୍ଥରେ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ଫାଟ ରହିଛି । ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସିଲ୍ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।"

ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପଦ ସଂକୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଛେଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
Incident at Puri Police High School: Concrete plaster falls from classroom ceiling, students escape
ପୁରୀ ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ: ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଛାତରୁ ଖସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲର ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ କୋଠାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।‌ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ କୋଠାକୁ ଉଛେଦ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।‌"

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)


"ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ୪୮ଟି କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ । ଯାହାକି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛୁ । ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି କୌଣସି କୋଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଓ ଏହାଦ୍ଵାରା ଧନଜୀବନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ଉକ୍ତ କୋଠା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ," ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମରାମତି ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆନଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମରାମତି ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆନଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୦ ଛାତ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ବିପଦସଂକୁଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ
PURI DANGEROUS CLASSROOM
CONCRETE PLASTER FALLS
PURI DANGEROUS BUILDING
PURI DANGEROUS CLASSROOM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.