ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଘଟଣ: ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ବସ୍, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ବସ୍ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
Published : March 23, 2026 at 9:51 AM IST
ପୁରୀ: ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ଅଘଟଣ। ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ବସ୍ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ରେ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା । କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ବସ୍ ର ଅନେକ ଅଂଶ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତିନିଟି ଦମକଳ ଗାଡି ତୁରନ୍ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବସ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ । ସେପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ।
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଆମକୁ ସୂଚନା ଆସିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୩ ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ କୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ ଅଘଟଣକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ବସ୍ ଟି ଜଳି ଯାଇଛି । ରାତିରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଥିବାରୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ