ETV Bharat / state

ତ୍ଵରିତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଫଇସଲା, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ ଓ ତ୍ରୈମାସିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ନୂତନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଅଦାଲତ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସାଜିବ, ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ ଆଠ ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୦୦ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଫଇସଲା ଆହୁରି ତ୍ଵରିତ ହେବ । ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦଘାଟନ ହେବ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟ । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ ଓ ତ୍ରୈମାସିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ନୂତନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଅଦାଲତ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସାଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ।

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)

ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ସ୍ଵଚ୍ଛ, ସୁଗମ, ସୁସଂଗଠିତ ଓ ନାଗରିକମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ତ୍ରୈମାସିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ନୂତନ ୱେବସାଇଟ ଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାଶନର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ ; ବରଂ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସୂଚନା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ବିକାଶ ସହିତ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଜମି, ଭୂ-ଅଭିଲେଖ, ଅଧିକାର, ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ଓ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛି ।"

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ତଥା ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ଵରିତ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢୀକରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବସମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ତ୍ଵରିତ ବିଚାର ଏବଂ ଫଇସଲା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ତ୍ଵରିତ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସକରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ନୂତନ ପ୍ରକାଶିତ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀଗଣ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତ୍ରୈମାସିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରାଜସ୍ୱ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ । ଜର୍ଣ୍ଣାଲ କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ନୁହେଁ, ଏହା ରାଜସ୍ୱ ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ, ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଧାରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ।

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)

ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଫଳପ୍ରସୂ ପରିଣାମ ଆଜିର ନୂତନ ୱେବସାଇଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ନୂତନ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାଖା ଓ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନାକୁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭୂ-ସଂସ୍କାର ଆୟୁକ୍ତ, ଭୂ-ଅଭିଲେଖ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ, ଚକବନ୍ଦୀ ଏବଂ ନିବନ୍ଧନ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନାକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।"

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)

ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ସାଧାରଣତଃ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଥିବାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାର୍ଷିକ ସଂକଳନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୪୧ଟି ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟ (Revisional Court) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୦୦ଟି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମାମଲା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଗତି ହିଁ ବାର୍ଷିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ତ୍ରୈମାସିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ପ୍ରକାଶନ ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍‌ପ୍ରେରକ ସାଜିଛି ।

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)



ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ, ଜମିଜମା ବିବାଦ, ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ, ଜମିର କିସମ, ସ୍ୱତ୍ୱ, ଦଖଲ, ମ୍ୟୁଟେସନ, ଲିଜ୍, ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ଏହା ଫଳରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତଳସ୍ତରର ରାଜସ୍ୱ ଅଦାଲତ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଜଣେ ତହସିଲଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜଟିଳ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେତେବେଳେ ସମାନ ପ୍ରକୃତିର ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହୋଇପାରିବ । ଏହା ଆଇନର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ।

Inauguration Of Website of Board Of Revenue Odisha
ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat)

ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ; ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ତ୍ରୈମାସିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ । ୱେବସାଇଟ ସୂଚନାକୁ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବାବେଳେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରାଜସ୍ୱ ନ୍ୟାୟର ଅନୁଭୂତି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ । ଏହି ଅବସରରେ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ତ୍ରୈମାସିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସଂଶୋଧିତ ସ୍ଥାନ ନାମ ବନାନର ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା: ରାଜଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର, ଚାପ ଦୂର କରି ସେବା କର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

WEBSITE OF BOARD OF REVENUE
BOARD OF REVENUE
ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ
REVISIONAL COURT
SURESH PUJARI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.