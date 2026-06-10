ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ଋତୁ ପାଇଁ କଟକଣା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଛୁଟି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍

ବନ୍ୟା ଓ ମୌସୁମୀ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରୁପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

In view of the floods and monsoon season, the state's Water Resources Department has imposed strict restrictions on leave for officials.
ବନ୍ୟା ଋତୁ ପାଇଁ କଟକଣା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଛୁଟି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ୍ୟା ଋତୁ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ଋତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ବନ୍ୟା ଋତୁ ଛୁଟି କଟକଣା :

  • ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ: କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ।
  • ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି: ବନ୍ୟା, ନଦୀବନ୍ଧ (ଘାଇ) ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ୧ ଜୁନରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି କଟକଣା ।


ଆଗାମୀ ବନ୍ୟା ଋତୁ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ମରାମତି, ଜଳାଶୟ ପରିଚାଳନା, ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସରଞ୍ଜମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜଳାଶୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍‌ଣ ନଜର ସହ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସେହିପରି ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ବନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଡ୍ରେନେଜ୍ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ଋତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରାଜୀବ ଭବନର ୧ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?

ଓସ୍ୱାଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ BRICS ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଓଡ୍ରାଫ୍‌ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରଣକୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FLOOD SEASON LEAVE RESTRICTIONS
FLOOD IN ODISHA
PREPARATION FOR FLOOD
ବନ୍ୟା ଋତୁ ଛୁଟି
GOVERNMENT OF ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.