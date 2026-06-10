ବନ୍ୟା ଋତୁ ପାଇଁ କଟକଣା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଛୁଟି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍

ବନ୍ୟା ଋତୁ ପାଇଁ କଟକଣା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଛୁଟି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍
ବନ୍ୟା ଓ ମୌସୁମୀ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରୁପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 10, 2026 at 1:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ୍ୟା ଋତୁ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ଋତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ଋତୁ ଛୁଟି କଟକଣା :
- ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ: କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ।
- ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି: ବନ୍ୟା, ନଦୀବନ୍ଧ (ଘାଇ) ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ୧ ଜୁନରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି କଟକଣା ।
ଆଗାମୀ ବନ୍ୟା ଋତୁ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ମରାମତି, ଜଳାଶୟ ପରିଚାଳନା, ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସରଞ୍ଜମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜଳାଶୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସହ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସେହିପରି ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ବନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଡ୍ରେନେଜ୍ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ଋତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରାଜୀବ ଭବନର ୧ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?
ଓସ୍ୱାଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ BRICS ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଓଡ୍ରାଫ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରଣକୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର