ବାଣ ସାଜିଛି ଘାତକ; ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗଲାଣି ୨୩ ଜୀବନ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୫ରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଣ ସାଜିଛି ଘାତକ । ବେଇଆନ ବାଣ କାରବାର ଯୋଗୁ ଅକାଳରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଅନେକ ଜୀବନ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ୨୩ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । ବିଧାନସଭାରେ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏପରି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୫ରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୦୨୪ରେ ପୁରୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୭ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ ନୟାଗଡ଼ ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଗଜପତି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ୩ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବଢୁଥିବାରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବେଆଇନ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଥିବା ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ରଖାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବେଆଇନ ବାଣ ଓ ବିସ୍ପୋରକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁନିଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି ।
ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାଣ ରଖିଥିବା ୟୁନିଟ ସିଲ ହେଉଛି
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାଣ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ ମହଜୁଦ ରଖିଥିବା ୟୁନିଟକୁ ସିଲ କରାଯିବା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ, ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏଥି ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ୟୁନିଟ ଦ୍ବାରା ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକ୍ରିର ସଠିକ ରେକର୍ଡ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ବେଆଇନ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିକ୍ରୟର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
