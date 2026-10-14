'ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 5 ମିନିଟ ଚାଲୁଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନାରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି' -ବିଜେପି
'ସବ୍କା ସାଥ, ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ' ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 14, 2026 at 7:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆସିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୋଲି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ବିଜେପି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଦଳ l ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 5 ମିନିଟ ଚାଲୁଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନାରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି l
ଗତକାଲିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ, ଶିକ୍ଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ l ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ l କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା 11ଟି ବିଭାଗର 16 ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ l ନିଶୁକ୍ଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନବମ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ ଯୁଗାନ୍ତକରୀ ପଦକ୍ଷେପ l ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 1360 କୋଟିର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଲବ ଆଣିବ । ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 500 କୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନରେ ସହାୟକ ହେବ । ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ପୂଜା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର l
"ସବ୍କା ସାଥ, ସବ୍କା ବିକାଶ, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସ” ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ।
ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ "ପୂଜାଭେଟି' ଦିଆଯାଇଛି । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସେବା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବହୁ ଦିନର ବରିଷ୍ଠତା ବିବାଦର ଶାଶ୍ୱତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଏକ ଦଶହରା ପୂଜାଭେଟି ଦିଆଯାଇଛି । କଟକ ଠାରେ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର ନବକଳେବର କରାଯାଇଛି । ଐତିହାସିକ କଟକ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟସ୍ତରର ସାଇବର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଡିଜିଟାଲରେ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅବକାଶ ବା ସୁଯୋଗ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର