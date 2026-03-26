ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ 'ପଶା ଖେଳ' ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଛାଡିନି ଖେଳ ନିଶା

ଅତୀତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମୀଣ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

TRADITIONAL RURAL DICE GAME
ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପଶା ଖେଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 26, 2026 at 9:45 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରିଲ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍‌ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ ପାଶା ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିରତି ଦେଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବେରେଣା ଗାଁରେ ହଜି ଯାଉଥିବା ପୂରାତନ ଖେଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ପଶାଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗାଁର ଯୁବକରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକେ ଭାଗ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲ୍‌ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେ ରହି ଏକସାଥୀରେ ବସି ଖେଳିବାର ଆନନ୍ଦକୁ ଲୋକେ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।

ପାରମ୍ପରିକ ପଶା ଖେଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ-

ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହାରାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳକୁ ପୁନଃଜୀବନ ଦେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବେଗୁନିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି କବାଡି, ପୁଚି, ବାଟି, ବୋହୂଚୋରି, ତାସ ଭଳି ଖେଳ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ଯୁବପୀଢ଼ି ଏକାଠି ଖେଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତେଇବା ସହ ମୋବାଇଲ ପାଲଟିଛି ସାଙ୍ଗ । କିନ୍ତୁ ହଜିଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ପଶା ଖେଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡବେରଣା ଗ୍ରାମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ।

ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ନିଜ ଗାଁରେ ରାଜ୍ଯସ୍ତରୀୟ ପଶା ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପଶା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ରାଜ୍ଯ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପଶା ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ କୁମାର ଜେନା ପରିଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ଯ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ୩୨ଟି ଟିମ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।

ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ପଶା ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପଶା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ଖେଳ ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶରଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିଲେ । ଯାହା ଏହି ଖେଳର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଏହି ଖେଳକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିବା ସହ ଯୁବପୀଢି ମଧ୍ଯରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଯମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଶା ଖେଳ ରାଜ୍ଯର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଖେଳରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କମ ଥିବା ବେଳେ ପରିଣତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରଖି ଏହି ଖେଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଖେଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଏହି ଖେଳକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଯୁବକ ଏହି ଖେଳର ନୀତି ନିୟମ, କିପରି ଖେଳ ହୁଏ ତାହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହି ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ଯ ପଶା ଖେଳ ସଙ୍ଘ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନିଆରା ଖେଳର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଯମ କରୁଛୁ କିଭଳି ଯୁବପୀଢି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଗାମୀ ପୀଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରି ରଖିବେ । ପୂର୍ବତନ ପଶା ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସ୍ବର୍ଗତ ରବିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପ୍ରାଣିଗାହୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିଆରା ଢଗଂରେ ରାଜ୍ଯ ସ୍ତରୀୟ ପଶା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପଶା ଖେଳ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ ।"

ସେହିଭଳି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ପଶା ଖେଳାଳି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପଶା ଖେଳକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ । ପଶାଖେଳ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେହି ଗୁରୁତ୍ବ ନେଉନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଖେଳ ହେଉଛି ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳର ଖେଳ ଏବଂ ଏହି ଖେଳ ଏକ ମାଇଣ୍ଡ୍ ଗେମ ପରି ସେତିକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ନହେଲେ ଏ ଖେଳ ଖେଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।"

ସେହିପରି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ମାନସ ରଂଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହିପରି ନିଆରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖୁଛି । ଏ ଖେଳରେ ଅନେକ କୌଶଳ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଏ ଖେଳ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୁତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଅ ଏହିପରି ନିଆରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।"

ସେହିପରି ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନନା ଏହି ଖେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅବର୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଖଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

