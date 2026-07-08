ଟିଏମସି ବିରୋଧରେ ଇଡିର କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ; ତିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲା ଫ୍ରିଜ୍
ଟିଏମସିର ତିନୋଟି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 440.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି । ପାଣ୍ଠି ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗର ତଲାସି ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
Published : July 8, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 8:05 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/କୋଲକାତା: ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଟିଏମସିର ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ଥିଲା । ପାଣ୍ଠି ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗର ତଲାସି ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ । ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା 17(1A) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଟିଏମସିର ତିନୋଟି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 440.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି । ଟିଏମସି ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ରଖିଛି, ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜମା ରାଶିର ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି ।
କହିରଖିବୁ, ମଙ୍ଗଳବାର କୋଲକାତାର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । କେୟାରୱେଲ ଆଭିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଟର ହାୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।
କୋଲକାତା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନନଗର ସାଇବର ୱିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ ଏଜେନ୍ସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଏଫଆଇଆରରେ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ବେଆଇନ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ କିଛି ଦଳୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଏପ୍ରିଲ 2023ରୁ ଜୁନ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଟିଏମସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା କେୟାରୱେଲ ଆଭିଏସନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଡି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେୟାରୱେଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ 2023-2026 ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ 82.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଏକ ବିମାନ 'ଏମ୍ବ୍ରାର ଲିଗାସି 600' ଏବଂ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର 'ଅଗଷ୍ଟା 109 ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ୟୁର୍' କ୍ରୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 112 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।
ଏଜେନ୍ସି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ 2023ରେ କେମ୍ୟାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଏକ କମ୍ପାନୀଠାରୁ 1.7 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଋଣ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି ବିମାନକୁ ଟିଏମସିକୁ ଭଡା ଆକାରରେ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡରୁ କିଣା ଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ: ସେନସେକ୍ସ 1,677 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ, 24 ହଜାର ତଳେ ନିଫ୍ଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ମାମଲା: ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ 'ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର' ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା