ମେମିନ ବସିଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି.. ବାହରୁନି ଥଣ୍ତା ପାଣି; କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦରରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 23, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 12:04 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନିଦାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସିଝୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଦୁଇଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ୪୦° ଅଧିକ ରହୁଛି। ଖରାଦିନେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ବାଟୋଇଟିଏ ମୁନ୍ଦାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । କେଉଁଠି ଟ୍ୟାପ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ମେସିନ ଅଚଳ । ଆଉ କେଉଁଠି ଉଦଘାଟନ ଦିନରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁନି । ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରମତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଲିକାରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ କାମ କରୁନି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦରରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ପକ୍ଷରୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇନାହିଁ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଚ୍ଛାପୁର ବାସିନ୍ଦା ପପୁନ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କୁହନ୍ତି,"ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଇ ନ ଥିଲା ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ଇଚ୍ଛାପୁର ସ୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିବା ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଉଦଘାଟନ ଦିନରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଥିରୁ ବାହାରି ନାହିଁ କି କେହି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ୧ରୁ ୨୧ନଂ ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ ମେସିନରୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି।'
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏହି ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ କି ସଚଳ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି। '
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସଜାଡି ଦିଆଯିବ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି, 'ସବୁ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ପକ୍ଷରୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟିକୁ କହି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସଜାଡି ଦିଆଯିବ' ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜୋତା-ସାର୍ଟକୁ ନେଇ ଭିସୁଟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିଂ, ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପଡାର ପୂର୍ଵତନ SDPOଙ୍କ ବଢୁଛି ଅଡ଼ୁଆ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି