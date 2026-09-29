ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ମାଡିଆସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ପାଠ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ
ଅନୁଗୋଳରେ 10 ଫୁଟ ପାଣିରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯାତ୍ରା । ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : September 29, 2026 at 7:28 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଚାରି ଆଡେ ପାଣି । ପାଣି ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସତ୍ତା ଦିିଶୁନି । ଡଙ୍ଗା ସାଜିଛି ଭରସା । କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ତରବର ହେଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ! ଶେଷରେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ରାମିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲା ! ବହି ଧରି ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା, ହେଲେ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ଅଛି ଅଥଳ ବନ୍ୟା ଜଳ । ତଥାପି ଏ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ । ଯେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରି ଜୀଇଁବାରେ ଏମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ । ଟିକରପଡା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ।
50 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା
ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ଅକାତକାତ ପାଣିରେ ଏପରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଯାତ୍ରା ଆମ ମନରେ ଅନେକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଭରିଦିଏ । ଏ କୁନି କୁନି ପିଲା କଣ ବା ଜାଣନ୍ତି ! ଡଙ୍ଗାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ହସି ହସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାପାମା' । ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ବାପା-ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଯାଉଛି ।
ହୀରାକୁଦର ୩୦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ମହାନଦୀରେ ପୁଣି ଆସିଛି ବନ୍ୟା । ଫଳରେ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାମିମୁଣ୍ଡା, ମଝିପଡା, ଗଇଁନ୍ଦୀ, ବେହେରାସାହି ଭଳି ଚାରୋଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ । କରଡ଼ାପଡାଠୁ ମଝିପଡା ରାସ୍ତା ଉପରେ ୧୦ ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା। ଆଉ ଏହି ବନ୍ୟା ମାଡରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଅବବାହିକାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାରା ପାଲଟିିଛି । କେହି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପାର କରାଇ ସ୍କୁଲ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ଅଟକି ଯାଏ ଜୀବନ
ଏହି ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁ ଗୁଡିକ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ପିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଠପ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା । ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ଏସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଏ । ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଂଚଳବାସୀ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଭୋଗି ଆସୁଛନ୍ତି । କରଡ଼ାପଡାଠାରୁ ଗଇନ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇ ଅଂଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଥକି ଗଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି
କରଡ଼ାପଡାଠାରୁ ଗଇଁନ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିନିି । ଏ ନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁରେ 10ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଛି । ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯଦି ଉଚ୍ଚ କରାଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଆମେ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରନ୍ତୁ । ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନ ଥିବାରୁ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନୁ । ପାହାଡ ଭିତର ଦେଇ ଏକ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଭୟ ଯୋଗୁ ଏ ରାସ୍ତା ନିରାପଦ ନୁହେଁ । ପିଲାମାନେ ଦେଢ କିଲୋମିଟର ପାଣିରେ ପଶି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ 4ଟି ଗାଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଘେରରେ । ପିଲା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ପାରୁନୁ । ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତ ଉନ୍ନତୀକରଣ ସହ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚା କଲେ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟଳି ଯାଆନ୍ତା ।"
ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି, "ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଛାଡିଲେ, ଆମେ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏମିତି ପାଣି ଘେରରେ ରହୁ । ଗତ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦେବାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ କିଛି କଲେନି । ଆମେ ଯେମତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିଲୁ ସେମିତି ଭୋଗୁଛୁ ।
ବାରମ୍ୱାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମେ ଅନୁଗୋଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାୟାଧର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା (ମାଛମରା )ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ । ଯେତେଦିନ ପାଣି ରହିବ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସରପଞ୍ଚ ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଉପ ଜିଲ୍ଲପାଳ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା; ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଫିଟିବ କି ବାଟ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ୬୫,୨୯୯ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ, ୬୪ଟି ରେସପନ୍ସ ଟିମ ମୁତୟନ