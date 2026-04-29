ବଢୁଛି ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 2031 ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ସମେତ ବୁଢା ହୋଇଯିବେ 9 ରାଜ୍ୟ !
Published : April 29, 2026 at 3:40 PM IST
Odisha Adult Category in 2031 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାରେ ବଢୁଛି ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 2011 ରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା (SASCI) ରିପୋର୍ଟ ।
ବଢୁଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2011 ମସିହାରେ 9.3 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ କ୍ରମେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 17 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଏହା 2016 ମସିହାରେ 10.3 ପ୍ରତିଶତ ଓ 2021 ମସିହା ବେଳକୁ 11.5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସେହିପରି 2026 ମସିହାରେ 13 ପ୍ରତିଶତ ଓ 2031 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଙ୍ଗଠନ (ILO) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ 14 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ 65 ବର୍ଷୀୟ ଥିଲେ ଦେଶ (ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ)କୁ ‘ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ’ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି 7 ରୁ 14 ପ୍ରତିଶତ ଏହି ଅନୁପାତ ରହିଲେ ‘ମଧ୍ୟମବର୍ଗ’ ଓ 7 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ରହିଲେ ‘ଯୁବବର୍ଗ’ ଅନୁସାରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମଧ୍ୟମବର୍ଗ ଓ ଯୁବବର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବୟସ୍କ ରାଜ୍ୟ SASCIର କମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ମଧ୍ୟମ ଓ ଯୁବକ ରାଜ୍ୟର SASCI ବ୍ୟବହାର ସମାନ ରହିଥାଏ । 2031 ସୁଦ୍ଧା କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହରାଷ୍ଟ୍ର , ଓଡିଶା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୟସ୍କ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ । ସେହପରି 2036 ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜୁରାଟ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ର Ecowrap ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା (SASCI) ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ (Capex) ବୃଦ୍ଧିରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି। 2021–22 ମସିହାରେ ଏହା GDPର 2.2% ଥିବାବେଳେ 2024-25 ରେ ଏହା ବଢି 2.7 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କିନ୍ତୁ 2022-23 ପରେ ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅସମତା ବଢିବାରୁ ଏହି ଲାଭ କିଛି ଅଂଶରେ କମିଯାଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚମାତ୍ରାରେ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଜନାର ପରିମାଣ ଓ ଜଟିଳତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କ୍ଷମତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି।
SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ, SASCI ଅଧୀନରେ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 0.34 ଟଙ୍କା କମିଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ନକରି SASCIର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ବ ଅଭାବ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଦେଉଛି ।
ଋଣ ଓ ଜିଡିପି ଅନୁପାତ ସହିତ ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ପର୍କ
ସେହିପରି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଅଧିକ, ସେଠାରେ SASCI ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ SASCI ବ୍ୟବହାର ହାର ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛି। 2022–23ରେ ଏହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାବେଳେ 2023–24ରେ ଏହା 63.70% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ପରେ 2024–25ରେ ପୁନର୍ବାର 90.60% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର ହାର ସହିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ପଞ୍ଜାବ ଓ କେରଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚାପ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି।
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 17ଟି ରାଜ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025ରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନଥିଲା । କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସର୍ବାଧିକ 96.7 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (95%) ଓ ଛତିଶଗଡ (94.4%) ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମଣିପୁର (47.4%) ଓ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ (51.7%) ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।
SASCI ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ନିବେଶକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଅସମତା ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି।