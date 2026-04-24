ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ; DEO ଓ ADEOମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

“ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା”କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି DEO ଏବଂ ADEO ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Important steps taken for online safety of children; Training provided to DEOs and ADEOs
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 9:31 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ ହେବା ଜରୁରୀ । ଆଉ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (OSCPCR) ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡଫଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ADEO)ମାନଙ୍କ ପାଇଁ “ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା”କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଖାରବେଳନଗରସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ OSCPCR, OSEPA, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡଫଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ୮୦ ଜଣ ଅଧକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏନ୍. ତିରୁମାଲା ନାଏକ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ସେ OSCPCR ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡଫଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଅଧକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (OSCPCR) ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡଫଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
OSEPA ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନନ୍ୟା ଦାସ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଶିଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗେମିଂ ପଦ୍ଧତି (Gaming method) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଚାଇଲ୍ଡଫଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରାବନ୍ତୀ ସେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ଶିଶୁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଗୃହ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ OSCPCR, OSEPA, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡଫଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ୮୦ ଜଣ ଅଧକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ OSCPCR ସଦସ୍ୟା ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦନା ଦାସ ଏବଂ OSEPAର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ ଓ ପ୍ରାଚୀ ତନୟା ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । OSCPCRର ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପା କାପୁର୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ।

ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ADEO)ମାନଙ୍କ ପାଇଁ “ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା”କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।
ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ରହିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି । ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ । ହେଲେ ଅନଲାଇନର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି । ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ କିମ୍ବା ପୀଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହ କରିପାରିବେ, ସେନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଡିଇଓମାନେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ ବିଇଓ, ଏବିଇଓ ଓ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ," ବୋଲି ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

