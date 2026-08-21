ETV Bharat / state

MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଚେତାବନୀ; ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଖଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଅବରୋଧ

ଏହା କେବଳ ଖଣି ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Important meeting of the Political Affairs Committee held at Congress Bhavan
କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ। MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିବା ଦଳର ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି (ପିଏସି)ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ଖଣି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ନୁହେଁ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଯାଏ ନେବାକୁ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି।

କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (Etv Bharat)




ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିଲା ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏସି ବୈଠକ। ଏଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଜେଟ୍ଟୀ କୁସୁମ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାର ଡିସିସି ସଭାପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା MMDR (Mines and Minerals Development and Regulation Act) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026।

Important meeting of the Political Affairs Committee held at Congress Bhavan
କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (Etv Bharat)
MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ କଣ ଏହି ବିଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଜମି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର, ସେସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଭି ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତ ଓ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବା। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ଆଦାୟ ନହୋଇଥିବା କିଛି ରାଜ୍ୟ ଲେଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ ବୋଲି ଧରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରର ଯୁକ୍ତି, ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଲେଭି ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଅସମତା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଖଣି ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ।
Important meeting of the Political Affairs Committee held at Congress Bhavan
କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (Etv Bharat)
କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛି ଦଳ

କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଦଳ କହୁଛି, ଏହା କେବଳ ଖଣି ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ପିଏସି ବୈଠକରେ ଗତ ୧୮ ତାରିଖର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜି ଦେଶାଇ କହିଛନ୍ତି।


ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଦଳ । ଏଥିସହ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଦଳ ।


ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ
କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବଳ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରଭାବିତ ଖଣି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କଂଗ୍ରେସ । କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଭଳି ଖଣି ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣି କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ। ରୋଜଗାର, ରାଜସ୍ୱ, ଜମି, ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ସହ ଏହାର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରେ, ତେବେ MMDR ବିତର୍କ ରାଜଧାନୀର ରାଜନୀତିରୁ ବାହାରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।


ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଖଣିଖାଦାନର ପରିଚାଳନା ଓଏମ୍‌ସିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଦାବି କେବଳ MMDR ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେତେ ରହିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦଳ ଦାବି କରିବ ।

ପିଏସି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବକେୟା ଦେୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ? ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ଏହାକୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। PESA ଆଇନ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ MMDR ଆଇନ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆହୁରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ କେବଳ “ଖଣି ବିଲ୍” ଭାବେ ନୁହେଁ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ,ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର,ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରର ଏକ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଦଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡ଼ାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବେ। ଏହା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ଖଣି ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର; 'ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି': ନବୀନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR Act ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ସବୁ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବ କଂଗ୍ରେସ; ପିସିସି ସଭାପତି

TAGGED:

କଂଗ୍ରେସ ଭବନ
MMDR AMENDMENT BILL 2026
ODISHA CONGRESS
MEETING AT CONGRESS BHAVAN
POLITICAL AFFAIRS COMMITTEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.