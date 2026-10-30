ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୬୫୩.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 30, 2026 at 11:13 PM IST
Flood Management Meeting, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ୬୫୩.୯୯ କୋଟିର ୩୮ଟି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଜଳସେଚନର ୪୭ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ । ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ସହ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ।
ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା, ଖରା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଆହ୍ୱାନ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବସିଛି ୧୫୮ତମ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ୧୬୨ତମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ । ମୋଟ ୮୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିଚାରବିମର୍ଶ । ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୬୫୩.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ।
ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ୧୫୮ତମ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ୩୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୧ଟି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ୭ଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏସବୁର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୬୫୩ କୋଟି ୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ରହିଛି ଫୋକସ୍ ।
କେବଳ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୬୨ତମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକରେ ୪୭ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ । ଏଥିରେ ବୃହତ୍ ଇନ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସଂରଚନା ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଯାହା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ ବସିସାରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ।