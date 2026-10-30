ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ

ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୬୫୩.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Important meeting by the Water Resources Department regarding flood management
ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 11:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Flood Management Meeting, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ୬୫୩.୯୯ କୋଟିର ୩୮ଟି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଜଳସେଚନର ୪୭ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ । ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ସହ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ।


ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା, ଖରା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଆହ୍ୱାନ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବସିଛି ୧୫୮ତମ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ୧୬୨ତମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ । ମୋଟ ୮୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିଚାରବିମର୍ଶ । ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୬୫୩.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ।


ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ୧୫୮ତମ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍‌ରୁ ଆସିଥିବା ୩୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୧ଟି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ୭ଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏସବୁର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୬୫୩ କୋଟି ୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ରହିଛି ଫୋକସ୍ ।


କେବଳ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୬୨ତମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକରେ ୪୭ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ । ଏଥିରେ ବୃହତ୍ ଇନ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସଂରଚନା ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଯାହା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।


ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ ବସିସାରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ।

TAGGED:

ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା
WATER RESOURCES DEPARTMENT
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
FLOOD MANAGEMENT
FLOOD MANAGEMENT MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.