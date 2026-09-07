କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି; 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ସମସ୍ତ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ SJT ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଗଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖରୁ ୨ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 7, 2026 at 10:37 PM IST
ODISHA CABINAT MEETING, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ୧୯୫୫ ମସିହାର SJT ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ ୩୨ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୩ ଓ ୨୦୧୯ର ପୁରୁଣା ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ବାତିଲ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଗଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖରୁ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ GIS ସୁରକ୍ଷା:
ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ, ଯାଞ୍ଚ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଯାହା ଭୂଲେଖ ଓ ଭୂନକ୍ସା ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ । ପବ୍ଲିକ୍ ଡାସବୋର୍ଡରେ GIS-ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ତାଲିକା, ଜବରଦଖଲ ଚିହ୍ନଟ, ମାମଲା ପରିଚାଳନା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
ବହୁସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା :
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଜମି ସବ୍-କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଜମିର ସରଜମିନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗଠିତ SJMBSC କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ହେବ ।
ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା :
ସେବାୟତ, ମଠ ଓ ଅଣ-ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ BMV କିମ୍ବା ALSS ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଅଧିକ ଥିବ ସେହି ଆଧାରରେ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜମି ଯାହା ୧୦/୨୫୦ ଡେସିମିଲ୍ ପାଇଁ ୪ ଗୁଣ BMV/ALSS ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କାଲଜାଲ୍ ବା ଜାଲ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ୍ ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆପିଲ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ।
ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ :
ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରବାରି, କୃଷି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜମିର ସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବର୍ଗ ଆଧାରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେୟ କରାଯିଇଛି । ଘରବାରି ଜମି ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହାର ୦.୧୦୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରବାରି ଜମିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ହାରାହାରି ଜମି ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ହେବ, ସେହି ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ଏଥିରେ ସେବାୟତ ଓ ଅଣ-ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶତକଡ଼ା ହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଅଣ-ସେବାୟତ ୧୦%, ସେବାୟତ ୫%, ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ୭.୫%
୨୦ରୁ ୩୦ ବର୍ଷର ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଅଣ-ସେବାୟତ ୧୫%, ସେବାୟତ ୭.୫%, ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ୧୦%
୧୨ରୁ ୨୦ ବର୍ଷର ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଅଣ-ସେବାୟତ ୨୫%, ସେବାୟତ୧୨.୫%, ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ୧୫% । ୦.୧୦୦ ଡେସିମିଲ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ୦.୨୫୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ BMV କିମ୍ବା ALSS ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ ।
କୃଷି ଜମି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ୧୯୨୭ ମସିହା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁସାରେ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଥିବା କୃଷି ଜମିର ସ୍ଥିରୀକରଣ ନିମ୍ନମତେ କରାଯିବ । ୧ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି BMV କିମ୍ବା ALSS (ଯେଉଁଟି ଅଧିକ) ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ୧ ଏକରରୁ ୨ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ BMV କିମ୍ବା ALSS (ଯେଉଁଟି ଅଧିକ) ର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ (RoR) ଅନୁସାରେ ସେବାପୂଜା କରୁଥିବା ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ BMV କିମ୍ବା ALSS ର ଦୁଇ ଗୁଣ (Double) ମୂଲ୍ୟାୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
କାହା ପାଖରେ ରହିବ କେତେ କ୍ଷମତା? :
ଜମିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀ ଘରବାରି ଜମି କୃଷି ଜମି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜମି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୦.୦୫୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ୧ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆର.ଡି.ସି ୦.୦୫୦ ଡେସିମିଲ୍ରୁ ୦.୧୦୦ ଡେସିମିଲ୍ । ୧ ଏକରରୁ ୨ ଏକରପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ୦.୧ lower ଡେସିମିଲ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ୦.୨ । ୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ୦.୨୫୦ ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ସେବାୟତମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହାସହ ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବାଦର ସହଜ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲା କ୍ୟାବିନେଟ; ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିବ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ, 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ; ୬ ବିଭାଗର ୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୬୪ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର