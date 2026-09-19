ଭୂଦାନ ଓ ଗ୍ରାମଦାନ ଜମିର ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ SOP-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ଭୂଦାନ ଓ ଗ୍ରାମଦାନ ଜମିର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ (SOP)-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 10:34 PM IST
ODISHA REVENUE DEPARTMENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୂଦାନ ଓ ଗ୍ରାମଦାନ ଜମିର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ବା RoR ସହ ତାହାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା । ଏହି ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମୟବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭୂଦାନ ଓ ଗ୍ରାମଦାନ ଜମିର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ (SOP)-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଆରଡିସି, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଚିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରୁ ପ୍ରେରିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଦାନ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରିବ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣର ଜମି ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିମାଣର ଜମି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥିସହ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନସମ୍ମତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ ଜମିପଟ୍ଟା ବା Record of Rightsରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂଦାନ ଜମିର ସଠିକ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ରେକର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଏବଂ ଏକୀକୃତ ଡାଟାବେସ୍ ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଆସୁଛି । ତେଣୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ, ସନ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡର ଅସଙ୍ଗତି ଚିହ୍ନଟ ଓ ସୁଧାର କରିବା ସହ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂଦାନ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଭୂମିହୀନ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ଜମିର ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହାୟତା କରିବ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଆସୁଛି ।
ତେବେ, ଭୂଦାନ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନଧିକୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦଖଲ ଓ ବେଆଇନ ହସ୍ତାନ୍ତର ଭଳି ଅନିୟମିତତା ରହିଥିବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେକର୍ଡର ସମନ୍ୱୟ ଓ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସମୟବଦ୍ଧ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୂଦାନ ଜମିର ପ୍ରାମାଣିକ ଓ ସନ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଓ ତାହାର ଡିଜିଟାଇଜେସନକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତିର ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନର ହେପାଜତକୁ ନିଆଯିବ । ଏହି ମିଶନର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତି ବା OBYS ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସନିକ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଐତିହାସିକ ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବ । NIC ଭୂମି ରେକର୍ଡ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା LRMS ସହ ସମନ୍ୱିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବିକଶିତ କରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ Bhulekhରୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।
ତହସିଲଦାରମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ଭୂଦାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ଡିଜିଟାଇଜ ହୋଇଥିବା ଭୂଦାନ ରେକର୍ଡକୁ Bhulekh ଡାଟାବେସ ସହ ତୁଳନା ଓ ସମନ୍ୱୟ କରି Bhoodan Parcel Register ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ସେହିପରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତହସିଲସ୍ତରର ପ୍ରଗତିକୁ ସିଧାସଳଖ ତଦାରଖ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ ଓ ସମନ୍ୱୟ କରିବେ । RDCମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ, ଅନ୍ତତଃ ମାସକୁ ଥରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଟାବେସର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଦାନ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ମ୍ୟୁଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ SOP ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂଦାନ ଜମିର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭୂଦାନ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୪୫ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ବଡ଼ ରାୟ, ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିବ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଜମି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OASରୁ IAS ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର