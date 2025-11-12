କାହିଁକି ଆଜିର ଯୁବପୀଢି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା କି ଯୌଥ ପରିବାର ?
କାହିଁକି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜରୁରୀ 'Tripal Seven Rule of Parenting' ରୁଲ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ
Published : November 12, 2025 at 10:43 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସୌରଭ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ (23) ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା କରେଇବାକୁ ଆଣି ମା'ଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିନପାରି ବୁର୍ଲାର ଏକ କେନାଲକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ l ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲର ମେସେଜରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯୁବପୀଢିଙ୍କ ଏଭଳି ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଚନ୍ଦନ ନଗରର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସକାଳୁ ଆସି ମହାନଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ସେତୁ ଠାରେ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ l କେଵଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଜିଏମ ୟୁନିଭାରସିଟି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବାର ନଜିର ରହିଛି l ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବପୀଢି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
"ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଛାତ୍ରଛତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବପୀଢି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବର ଆସୁଛି l କେଵଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବପୀଢ଼ି ଅତି ସହଜରେ ଭୁଲବାଟକୁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି l ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୀଢି ଏମିତି ନଥିଲା l ସେତେବେଳେ ବି ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଣି ବା ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ଓ ପିଲାମାନେ ସେହି ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଇ ବିଭିନ୍ନ ପୀଢ଼ିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହି ବହୁତ କିଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆପେ ଆପେ ପାଇ ଯାଉଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସୁଥିଲା l ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ l ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସୁ ନଥିଲା l
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହରୀକରଣ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ଯିବାରୁ ଲୋକେ ସହରକୁ ଆସି ରହିଲେ l ଆଉ ସହରରେ ପରିବାର ମାନେ ପିଲା, ବାପା ଓ ମା l ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, କାକା, କାକି ତଥା ସାହି ପଡିଶା କି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ l ଅନ୍ୟପଟେ ମୋବାଇଲ ପରି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାରର ଏକାଠି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲା l ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ l ବାପା, ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ l ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବପିଢୀ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲେ ନିଜ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ କିଛିବି କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ l ଅନ୍ୟପଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ରହିଲା ନାହିଁ l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା," ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନସ୍ତତ୍ଵବିତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଯୁବପିଢୀର ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପରିବାରର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି l ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ପିଢୀର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ l ଏହି ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, କାକା, ଖୁଡିଙ୍କ ସହ ରହିବାର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହୁଥିଲା l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ପାଉଥିଲେ l ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ପୀଢ଼ିରୁ ଉତ୍ତର ପୀଢ଼ିକୁ ନିଜର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆପେ ଆପେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲା l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ମାନେ ନିଜର ଭାବନା ବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୌଥ ପରିବାରରେ କେବେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିଲା l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରୀକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟାନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି l ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବାପା ମା ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଯତ୍ନ କି ସଂସ୍କାର ମିଳି ପାରୁନାହିଁ l ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ନିଶା l କେବଳ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ପିଲା ନୁହେଁ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ଥ l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଯେତିକି ଯତ୍ନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l"
ଏହା ସହ ବର୍ତମାନ ପିଲା ମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ପିତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଆଶା ରହୁଛି l ଏହି ଚାପକୁ ପିଲାମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଆଉ ଏହି ମାନସିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟ କାହାରିକୁ କହିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ-
ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତତ୍ଵବିତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ "Tripal Seven Rule of Parenting" କୁ ସବୁ ପିତା ମାତା ମାନିବାକୁ ପଡିବ l ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ତା ସହ ମାତାପିତା 7 ମିନିଟ ଧରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ l 7 ମିନିଟ ଧରି କିଛି ବି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ l ଏହାପରେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ସହ ଦିନ ସାରା କଣ ସବୁ ହୋଇଛି ସେନେଇ 7 ମିନିଟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ l ଏହା ସହ ରାତିରେ ଛୁଆ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ପୁଣି 7 ମିନିଟ ଧରି ମାତା ପିତା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ l ଏହା ସହ ଷ୍ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ 7 ସେକେଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅଟକେଇ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡି 7 ସେକେଣ୍ଡ ଅଟକେଇ ରଖିବାର କୌଶଳ ଶିଖାନ୍ତୁ l ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତାକୁ ଖେଳ କୁଦ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ l ଏହାପରେ ପିଲାର 7 ବର୍ଷ ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା l ପରେ 14 ରୁ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା l ଏହି ସବୁ ରୁଲକୁ ଅବିଭାବକ ମାନେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଉଚିତ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡ଼ ଝରଣା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ l ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ l ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମାତା ପିତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହଁ କି ଜେଜେମା ଓ ଜେଜେବାପା ବି ନାହାଁନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପାୟନ କି ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୌଥ ପରିବାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା l ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଭରା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପିତା ମାତା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିବ ଓ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବେ l ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ l ପୂର୍ବପରି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହି ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ l"
