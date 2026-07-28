ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : July 28, 2026 at 4:58 PM IST
HEAVY RAIN IN JAJPUR, ଯାଜପୁର : ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର, ବିଂଝାରପୁର, ବରୀ ଓ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । କେତେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କୁଆଖିଆ-ଯାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଲଳିତେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା ତଳେ ଥିବା ଅଜଣା ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ଏକ ମାଲବାହୀ ଅଟୋ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଗର୍ତ୍ତଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳରେ ମାଲବାହୀ ଅଟୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଜମିଥିବା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ତନ୍ତୀ ଘାଇ ନିକଟରେ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରି ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି l ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 629.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ- 52, ବିଂଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ- 46, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ- 122, କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ- 57, ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରେ- 94, ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ- 60, ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ- 53.1, ଧର୍ମଶାଳାରେ- 53, ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ- 56 ଓ ବରୀ ବ୍ଲକରେ 35 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାସନଗର । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l ତେବେ "ସହରରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମେ ରୀତିମତ ଲାଗିଛୁ l ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ରାସ୍ତା କଟିଂ କରି ବାହାର କରାଯାଉଛି l ପୌର ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ ରୀତିମତ କାମରେ ଲାଗିଥିବା," ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୈତରଣୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁଗୋଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି; ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ୪ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର