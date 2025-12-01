ଗଜପତିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ 'ଦ୍ୱିତା'ର ପ୍ରଭାବ; ବର୍ଷା ଧୋଇନେଲା ଅମଳ ଧାନ

ETV Bharat / state

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିତ୍ବାର ପ୍ରଭାବ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ୱିତା' ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ରାତିରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନକାଟି ଜମିରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି।

'ଦ୍ୱିତା' ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା । ଆଜି ଭୋରୁ ଅର୍ଥାତ ରାତି ପ୍ରାୟ 4 ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନକୁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷ। ହୋଇଯାଉଛି । ଏହା ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ।

ପାଣିରେ ଭିଜୁଛି ଧାନ

କିଛି ଚାଷୀ ନିଜ ଅମଳ ଧାନକୁ କାଟି ସାଇତି ରଖିଥିବା ପାଲ ଘୋଡାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାନ ଗଦା ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଏଥିଯୋଗୁ ଧାନ ବେରଙ୍ଗି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯହି ଏପରି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ ଏହି ଧାନ ଗ୍ରଦଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ଜମିରେ ପକେଇଥିବାବେଳେ କେହି କେହି ଗଦାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ।

ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ

ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି ଧାନ ପାଣିରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଖରାପ ହୋଇଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ମଣ୍ଡିରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଯିବ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ୱିତା'କୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାରରୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ୱିତା' ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ପାଶ୍ୱର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ।

