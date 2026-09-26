ଗଭୀର ଅବପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ; ୧୦ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ମହାନଦୀ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି
ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୭୩,୦୮୫ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୦,୩୨୯ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 26, 2026 at 6:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୦.୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୩ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ୧୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୪୨ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ୫୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୭୩,୦୮୫ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୦,୩୨୯ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ୮୦ଟି ବ୍ଲକ୍, ୩୨୫ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, ୧,୦୭୧ଟି ଗାଁ ଏବଂ ୧୦ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର ୪୯ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୧୬ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ୭୨୧ଟି ଘର ଆଂଶିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ୪,୪୮୦ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମଣିଷ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ :
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ଟି ବ୍ଲକର ୧୪୪ଟି ଗାଁରେ ୨୦,୪୭୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୬,୮୬୨ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୧ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି । ୨୪୯ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ୭୧୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ଟି ବ୍ଲକର ୬୦୪ଟି ଗାଁର ୧୯,୨୦୭ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୭୬୫୬ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି । ୧୩୬ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ୍, ୯୧ଟି ଗାଁ, ୧୪,୫୬୦ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୩,୨୬୮ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ; ୩,୭୭୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପ୍ରଭାବିତ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦ଟି ବ୍ଲକ୍, ୭୧ଟି ଗାଁ, ୪,୭୩୭ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ୧୩୭ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ବ୍ଲକ୍, ୪୪ଟି ଗାଁ, ୪,୧୬୨ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୩,୩୧୮ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୯୧ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ଟି ବ୍ଲକ ୩୭ଟି ଗାଁ, ୨,୪୦୯ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨,୪୦୯ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ; ୬୫ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ବ୍ଲକର ୫୦ଟି ଗାଁ, ୨,୦୭୯ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨,୦୭୯ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଓ ୨୮ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ଼ରେ ୫୩ ପ୍ରଭାବିତ, କନ୍ଧମାଳ ୩୬ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ୪ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩୯୫ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୦,୩୨୯ ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହ ୨.୯ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୩୬.୪୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୬.୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ୯୭୮ଟି ପଲିଥିନ ସିଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି :
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଚାନ୍ଦିଲ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ୧୮୧.୩୧ ମିଟର ରହିଛି । ୨୦୭୮ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ଗାଲୁଡିହର ୧୩ଟି ଗେଟ ଦେଇ ୫୩୬୬.୦୮ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ରାଜଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୦.୪୩ ମିଟର ରହିଛି । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମି ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୧୧.୭୦ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
NH-5 ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୮.୭୮ ମିଟର ରହିଛି । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୮.୧୩ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଆଜି ରାତି ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ୮.୯ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହା ପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିବ । ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜର ୩୧ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇ ୪୬୦୦ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୯.୪୭ ମିଟର ରହିଛି । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ । ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୯.୩୦ ଫୁଟରେ ପହଁଚିଛି । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭ ଫୁଟ ରହିଛି । ଯାହା କାଲି ସକାଳ ପରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୨୯.୪୭ ଫୁଟ ରହିଛି । ୧୬ଟି ଗେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୩.୦ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ୨୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳିରେ ୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ବାଲିମେଳା ଓ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଛି । କାଶୀନଗରରେ ବଂଶଧାରାର ଜଳସ୍ତର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଖସିଯିବ । ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ୧୨୩.୦୩ ମିଟର ରହିଛି । ସମଲ ବ୍ୟାରେଜର ୩ଟି ଗେଟ ଦେଇ ୧୦୬୫ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି । ପାନପୋଷ ଓ ଜେନାପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଛି ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଫିସର :
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହୋଇଛି । ଝାରଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ । ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଝାରଖଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସଂଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାଣି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ODRAF ଓ NDRF ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦଶରଥପୁରରେ ଘାଇ ପାଇଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବୈତରଣୀରେ ଘାଇ ପାଇଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓଡିଶାରେ ସ୍ଵଭାବିକ ହେବ । ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୯୫ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରହିବ । ମୃତାହତ, ସାପ କାମୁଡ଼ା, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ସୁଚନା ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 20 ଗେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି 'ଡିପ୍ରେସନ', ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର