ବାତ୍ୟା ‘ଆକ୍ଭାନ୍’ ପ୍ରଭାବ; ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଂଶିକ ବାତିଲ, ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ହମ୍ସଫର୍
ବାତ୍ୟା ‘ଆକ୍ଭାନ୍’ ପ୍ରଭାବରେ ବାତିଲ ହେଲା କିଛି ଟ୍ରେନ । କିଛି ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବରେ ଯାତାୟାତ କରିବ । ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : November 20, 2026 at 3:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ‘ଆକ୍ଭାନ୍’ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ । ରାଉରକେଲା–ଗୁଣପୁର ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସର୍ଟ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଗୁଣପୁର–ପୁରୀ ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୁଣପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଏମ୍ଭିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ହାୱଡ଼ା ହମ୍ସଫର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଉରକେଲାରୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ୧୮୧୧୭ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୁଣପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ୨୦ ନଭେମ୍ବରରେ ଗୁଣପୁରରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ୧୮୧୧୮ ନମ୍ବର ଗୁଣପୁର–ପୁରୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ୧୨୨୪୬ ନମ୍ବର ଏସ୍ଏମ୍ଭିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ହାୱଡ଼ା ହମ୍ସଫର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆନୁସାରେ, ହାଟିଆ-ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 4 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ରହିଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା-ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ( ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ) କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ୧୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ SMVB-MFP ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୮ ଘଣ୍ଟା, ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ JNRD-BBS ସୁପରଫାଷ୍ଟ ୭ ଘଣ୍ଟା, ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୫ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିବ । ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୫ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍, ଜଗଦଲପୁର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ୫ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଚଳାଇବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଏପଟେ କାଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଓ ମାଟି ଧସିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାକରେ ପାଣି ଜମିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଓ କୌଣସି ନଦୀ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି କିଭଳି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକାରେ ୧୧ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ HWH-TPJ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ୮ ଘଣ୍ଟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ୩ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୩ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ଓ ଅମରାବତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୩ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ସ୍ଥିତି ଏନ୍ଟିଇଏସ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଧିକାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପାଇଁ ୩୭ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ: ୨୬ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସତର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ', ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ