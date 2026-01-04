ପିକ୍ ସିଜନରେ ବିମାନ ପେସଞ୍ଜରଙ୍କ ଫୁଟଫଲ୍ କମିଲା; ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମସ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଣ୍ଡିଗୋର ସମସ୍ୟା ପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ବିପଦ ନନେଇ ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।
Published : January 4, 2026 at 6:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପିକ୍ ସିଜନରେ ପେସଞ୍ଜରଙ୍କ ଫୁଟଫଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ସମସ୍ୟା ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭଳି ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କମଲା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ସଂଜିତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ବିଜିନେସ ବିଶେଷ କରି ବିଶାଖାପାଟଣା କୋଲକାତା ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥାନ୍ତି । କାଶ୍ମୀର ଘଟଣା ପରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମସ୍ୟା ପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ କରିଲେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ବି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚଳାଚଳ କାମ ରହିଲା । ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଅଧିକାଂଶ ଚାଲିଛି । ବମ୍ବେ ହେଉ ବା କଲିକତା ହେଉ ସବୁଠି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଅଧିକାଂଶ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସକୁ ଆଡ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବିଶେଷକରି ବାହାରକୁ ନଯାଇ କୋରାପୁଟ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଦିଘା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଟିକେଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିମାନରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହିତ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଳମ୍ବ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାତିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇଡକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି । ଏପଟେ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଅନେକ ବିମାନରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ ଦାମ ଅଧିକା ରହୁଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ୨୦୦ ଟିକେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବରରେ ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକେଟ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରକୁ ନଯାଇ ନିକଟ ସ୍ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଜିତ ରାୟ ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଘନ କୁହୁଡି ଓ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କମିଛି । ପିକନିକ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିକ୍ ସିଜନରେ ପେସଞ୍ଜରଙ୍କ ଫୁଟଫଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଦୈନିକ ଭାବେ ୧୪ ହଜାର ୫00ରୁ ୧୬ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିବା, କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ.....
୨୦୨୩ -୨୪ ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨- ୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୬ ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ତେବେ ୨୦୨୪ -୨୫ ମସିହାରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର-BPIA ଅଧିକାରୀମାନେ । ତେବେ ଦୈନିକ ଯିବାଆସିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ୧୪ ହଜାର । ତେବେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ୨୦୨୨ -୨୩ ମସିହାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ୩୦ ହଜାର ୭୪୫ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ -୨୪ ମସିହାରେ ଏହା ୩୫ ହଜାର 368 ବିମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପାଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୪୭ ବିମାନର ଆଗମନ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
