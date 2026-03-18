IMMT ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର, ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚତାପ ସହନକାରୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ
IMMT ଗବେଷକମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନବ ରିଫ୍ରାକ୍ଟ୍ରୀ ଇଟା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା 1,400 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ
Published : March 18, 2026 at 12:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱରର CSIR-ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IMMT)ର ଗବେଷକମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନବ ରିଫ୍ରାକ୍ଟ୍ରୀ ଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଶିଳ୍ପରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖଣିରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟନ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଚୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଭାରତରେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଗୋଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଖଣି ବର୍ଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଏକ ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ଜଳର ଅମ୍ଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ତେଣୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସ୍ବରୁପ IMMT ଗବେଷକମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । IMMT ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଇଟାଗୁଡ଼ିକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ, କୋକ୍ ଓଭେନ, କାଚ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭାଟି ସମେତ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
IMMT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମାନୁଜ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଖଣିରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଥାଏ । ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା 1400 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଅନେକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
IMMTର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ଼ା. ସତ୍ୟାଶିଷ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦ । ପ୍ରାୟତଃ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପୋତା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଟାକୁ ବିଶେଷକରି ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଗବେଷଣାର ସଫଳତା ପଛରେ 6 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହାତ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ସାଧାରଣ ଇଟାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ, ବକ୍ସାଇଟ ବର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 43 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ 9 ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ IMMTର ଏହି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ IMMT ସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ ଉତ୍କଳ ଭାନ୍ଗାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ।
