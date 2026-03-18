IMMT ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର, ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚତାପ ସହନକାରୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ

IMMT ଗବେଷକମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନବ ରିଫ୍ରାକ୍ଟ୍ରୀ ଇଟା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା 1,400 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ

IMMT Bhubaneswar developed innovative refractory bricks using bauxite mineral waste
ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚତାପ ସହନକାରୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇଟା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 12:07 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱରର CSIR-ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IMMT)ର ଗବେଷକମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନବ ରିଫ୍ରାକ୍ଟ୍ରୀ ଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଶିଳ୍ପରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖଣିରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟନ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଚୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଭାରତରେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଗୋଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଖଣି ବର୍ଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଏକ ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ଜଳର ଅମ୍ଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ତେଣୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସ୍ବରୁପ IMMT ଗବେଷକମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । IMMT ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଇଟାଗୁଡ଼ିକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ, କୋକ୍ ଓଭେନ, କାଚ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭାଟି ସମେତ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

IMMT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମାନୁଜ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଖଣିରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଥାଏ । ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା 1400 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଅନେକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

IMMTର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ଼ା. ସତ୍ୟାଶିଷ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍‌ ଉତ୍ପାଦ । ପ୍ରାୟତଃ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପୋତା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଟାକୁ ବିଶେଷକରି ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଗବେଷଣାର ସଫଳତା ପଛରେ 6 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହାତ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ସାଧାରଣ ଇଟାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ, ବକ୍ସାଇଟ ବର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 43 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ 9 ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ବକ୍ସାଇଟ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ IMMTର ଏହି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ IMMT ସହିତ ଏମ୍‌ଏସ୍ ଉତ୍କଳ ଭାନ୍‌ଗାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍‌ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ।

