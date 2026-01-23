କମୁଛି ଶୀତ, ବଢୁଛି ତାତି: ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହିତ ଦିନରେ ତାତି ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
Published : January 23, 2026 at 6:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଢୁଛି ପାରଦ, କମୁଛି ଶୀତ, ବଢୁଛି ତାତି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାଉରକେଲା ଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜି.ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର କାୟା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ 8.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଠାରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ବର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ରାୟଗଡା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/CIKFScGhb9— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 23, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଏହା ସହ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିବ ।
- ଫୁଲବାଣୀ - 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା - 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର 10 ଡିଗ୍ରୀ
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଛକୁ ପଛ 3 ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼; ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, କୁହୁଡି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର