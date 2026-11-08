ଦୀପାବଳିରେ ପାଗ ରହିବ ଅନୁକୂଳ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଶୀତ
Odisha Weather Update: ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଣିପାଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବାସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 8, 2026 at 5:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୀପାବଳିରୁ ବଢିବ ଶୀତ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବ ପାରଦ । ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବ । ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଣିପାଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହାପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିପାରେ । ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା:
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ୧୩ ଓ ୧୪ ତାରିଖରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋସାଣୀଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ଏପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି । ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ୨.୧ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature https://t.co/goRSKMi7GL— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 8, 2026
20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା:
- କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୬.୨
- ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୬.୬
- ରାଉରକେଲାରେ ୧୬.୭
- କଟକରେ ୧୮.୬ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ୨୦.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, 22 ଆହତ
ଦୀପାବଳିରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
OPINION : ବାତ୍ୟା, ଏଲ୍ ନିନୋ ଓ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା; ଚାଷୀ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର