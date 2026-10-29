ETV Bharat / state

ବଳ ହରାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଆଜି ଅବପାତ, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ଡିପ୍ରେସନ୍' (ଅବପାତ)ରେ ପରିଣତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

IMD Weather Update Cyclone Arnab weakening to depression today 3 districts on orange alert Odisha
ବଳ ହରାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ଯା: ଆଜି ଅବପାତ, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 8:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦେଇଗଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗଜପତି ନଗରର ୧୪ ଲାଇନରେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଅତିଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବେଗ 15 କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।

Rainwater has entered homes in Line 14 of Gajapati Nagar in Berhampur city.
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗଜପତି ନଗର ୧୪ ଲାଇନ୍‌ରେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

IMDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ୧୭.୮° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୧.୮° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ 11.30 ସମୟରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଗଭୀର ଅବପାତର ଅବସ୍ଥିତି:

  • ମାଲକାନଗିରି (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ,
  • ପାଡେରୁ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ,
  • ଜଗଦଲପୁର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏବଂ
  • ଖମ୍ମାମ୍‌ (ତେଲେଙ୍ଗାନା)ରୁ ୧୯୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ରହିଛି

ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଣ୍ଣବ:
ଗଭୀର ଅବପାତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୯) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ଡିପ୍ରେସନ୍' (ଅବପାତ)ରେ ପରିଣତ ହେବ । ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୋପାଳପୁର, ରାୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ 'ଡପଲର୍ ୱେଦର୍ ରାଡାର୍' (Doppler Weather Radar) ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ:
ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୯) ପାଇଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ରହିବ । ଝଡ଼ି ପବନ ସର୍ବାଧିକ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।

ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦଗୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ । ଝଡ଼ି ପବନ ସର୍ବାଧିକ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା:
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ଅତିଭୀଷଣ ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ସର୍ବାଧିକ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷତି:
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେଉଁଠି ବିଶାଳ ମହାଦ୍ରୁମ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ତ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଧସିପଡିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଇଁପୂର୍-ଗଙ୍ଗାବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ ଧସିଯାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏବେ ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ତାଣ୍ଡବ:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗଜପତି ନଗର ୧୪ ଲାଇନ୍‌ରେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଷା ଜଳ । ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବଡ଼ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡି଼ବା ସହ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋହନ; 'ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଆମେ ସଫଳ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା: ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ତାଣ୍ଡବ ! ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି... ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CYCLONE ARNAB
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓଡିଶା
ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣବ
ଓଡିଶାରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ
WEATHER UPDATE CYCLONE ARNAB

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.