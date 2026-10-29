ବଳ ହରାଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ଯା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଆଜି ଅବପାତ, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ଡିପ୍ରେସନ୍' (ଅବପାତ)ରେ ପରିଣତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : October 29, 2026 at 8:06 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦେଇଗଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗଜପତି ନଗରର ୧୪ ଲାଇନରେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଅତିଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବେଗ 15 କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।
IMDର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ୧୭.୮° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୧.୮° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ 11.30 ସମୟରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ଗଭୀର ଅବପାତର ଅବସ୍ଥିତି:
- ମାଲକାନଗିରି (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ,
- ପାଡେରୁ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ,
- ଜଗଦଲପୁର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏବଂ
- ଖମ୍ମାମ୍ (ତେଲେଙ୍ଗାନା)ରୁ ୧୯୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ରହିଛି
ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଣ୍ଣବ:
ଗଭୀର ଅବପାତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୯) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ଡିପ୍ରେସନ୍' (ଅବପାତ)ରେ ପରିଣତ ହେବ । ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for Odisha. Day-1: Isolated Extremely Heavy Rainfall,Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-2: Isolated Very Heavy Rainfall,Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-5 & Day-6: Heavy Rainfall. Day-3, Day-4 & Day-7: No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/krTAwFTAHg— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 28, 2026
ଏହି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୋପାଳପୁର, ରାୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ 'ଡପଲର୍ ୱେଦର୍ ରାଡାର୍' (Doppler Weather Radar) ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ:
ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୯) ପାଇଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ରହିବ । ଝଡ଼ି ପବନ ସର୍ବାଧିକ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
Fishermen Warning #fishermen #warning https://t.co/kNJxOWcfnM— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 28, 2026
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦଗୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ । ଝଡ଼ି ପବନ ସର୍ବାଧିକ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା:
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ଅତିଭୀଷଣ ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ସର୍ବାଧିକ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷତି:
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେଉଁଠି ବିଶାଳ ମହାଦ୍ରୁମ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ତ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଧସିପଡିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
National Bulletin No. 30 based on 2330 hrs IST of 28th October, 2026: Cyclonic storm Arnab weakened into a deep depression The cyclonic storm “Arnab” over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and adjoining Westcentral Bay of Bengal, moved nearly northwards with the speed of 15 kmph during past 6 hours, weakened into a Deep Depression and lay centered at 2330 hrs IST of yesterday, the 28th October, over the north coastal Andhra Pradesh and adjoining areas of South Odisha, south Chhattisgarh and northeast Telangana near latitude 17.8°N and longitude 81.8°E, about 60 km South of Malkangiri (Odisha), 90 km west-southwest of Paderu (Andhra Pradesh), 140 km south of Jagdalpur (Chhattisgarh), and 190 km east-northeast of Khammam (Telengana). Continuing to move nearly northwards, it is very likely to weaken into a Depression by today, the 29th October, 2026 morning and into a well marked low pressure area in the same evening. The system is under continuous surveillance of the Doppler Weather Radar at Gopalpur, Raipur and Sambalpur. @moesgoi @DDNewslive @PIB_India @ndmaindia— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2026
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଇଁପୂର୍-ଗଙ୍ଗାବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ ଧସିଯାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏବେ ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ତାଣ୍ଡବ:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗଜପତି ନଗର ୧୪ ଲାଇନ୍ରେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଷା ଜଳ । ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବଡ଼ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡି଼ବା ସହ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରପାତ, ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି #NatureFury #GandahatiWaterfall #gajapati #arnabimpact #cyclonearnab https://t.co/xrorSyR2Aw— ETVBharat Odisha (@ETVBharatOD) October 29, 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର