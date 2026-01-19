ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼; ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, କମିବ ଶୀତ
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶୀତରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ରାତି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଵୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ।
Published : January 19, 2026 at 4:57 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଧିରେ ଧିରେ ପାରଦ ସ୍ତର ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି । ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଶୀତ କମିଛି । ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପାଗରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସୁଛି ଯୋଡ଼ା #ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼— usd (@usd0705) January 18, 2026
କମିବ ଶୀତ
19 ଓ 21 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରାତିରୁ ଉତ୍ତର–ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଅତିକମ ଅନ୍ତରାଳରେ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତଥା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 5 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଵୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା l pic.twitter.com/jjlrlp7iCD
ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା:
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ପାରଦ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଫଳରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Fog Forecast #Odisha #weather #OdishaWeather #WeatherForecast #fogalert pic.twitter.com/l84EOPg1eP— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 19, 2026
ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ ।"
ରେକର୍ଡ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା
- ଝାରସୁଗୁଡା 32.1°C
- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 31.8°C
- ସୁନ୍ଦରଗଡ 31.6°C
- ନବରଙ୍ଗପୁର 30.8°C
- ଟିଟିଲାଗଡ଼ 30.5°C
- ଭବାନୀପାଟଣା 30.5°C
- ଭୁବନେଶ୍ୱର 30.2°C
ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼:
ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (19 ଜାନୁଆରୀ) ଓ 21 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରାତିରୁ ଉତ୍ତର–ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଅତିକମ ଅନ୍ତରାଳରେ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତଥା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଵୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଵୃଦ୍ଧି ସହ ଶୀତ କମିବ ।
ଚଳିତବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଗତ କାଲି 30ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ— usd (@usd0705) January 19, 2026
18 Jan 2026 ରେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା
ଝାରସୁଗୁଡା 32.1°C
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 31.8°C
ସୁନ୍ଦରଗଡ 31.6°C
ନବରଙ୍ଗପୁର 30.8°C
ଟିଟିଲାଗଡ଼ 30.5°C
ଭବାନୀପାଟଣା 30.5°C
ଭୁବନେଶ୍ୱର 30.2°C pic.twitter.com/dHTlHvR4gn
କୁହୁଡି ସତର୍କତା:
ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ସେହିପରି ଶୀତକୁ ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଏହି ୧୫ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡିର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡି ବେଶୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Weather Report: ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା; ଶୀତରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ରେକ
ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସହ କୁହୁଡ଼ି, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ IMDର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା:-
- ଫୁଲବାଣୀ ୬.୮ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା ୭.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡା ୮.୪ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର ୯ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା ୯.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର ୯.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ ୯.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର