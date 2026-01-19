ETV Bharat / state

ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼; ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, କମିବ ଶୀତ

ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶୀତରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ରାତି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଵୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ।

Odisha weather
ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ (@usd0705)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 19, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଧିରେ ଧିରେ ପାରଦ ସ୍ତର ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି । ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଶୀତ କମିଛି । ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପାଗରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା:

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ପାରଦ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଫଳରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ ।"

ରେକର୍ଡ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା

  • ଝାରସୁଗୁଡା 32.1°C
  • ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 31.8°C
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ 31.6°C
  • ନବରଙ୍ଗପୁର 30.8°C
  • ଟିଟିଲାଗଡ଼ 30.5°C
  • ଭବାନୀପାଟଣା 30.5°C
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର 30.2°C

ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼:

ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (19 ଜାନୁଆରୀ) ଓ 21 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରାତିରୁ ଉତ୍ତର–ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଅତିକମ ଅନ୍ତରାଳରେ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତଥା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଵୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଵୃଦ୍ଧି ସହ ଶୀତ କମିବ ।

କୁହୁଡି ସତର୍କତା:

ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ସେହିପରି ଶୀତକୁ ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଏହି ୧୫ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡିର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡି ବେଶୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Weather Report: ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା; ଶୀତରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ରେକ

ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସହ କୁହୁଡ଼ି, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ IMDର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା:-

  • ଫୁଲବାଣୀ ୬.୮ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
  • ରାଉରକେଲା ୭.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
  • ଝାରସୁଗୁଡା ୮.୪ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
  • ନବରଙ୍ଗପୁର ୯ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
  • ଭବାନୀପାଟଣା ୯.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
  • କେନ୍ଦୁଝର ୯.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
  • ଅନୁଗୋଳ ୯.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

COLD WAVE IN ODISHA
TEMPERATURE RISE IN ODISHA
ODISHA WEATHER NEWS
ଶୀତ
IMD ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.