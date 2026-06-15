ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ; 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ
ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ ।
Published : June 15, 2026 at 7:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା । ଏଥର ରଜ ସହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମୌସୁମୀ ସ୍ଥିତି:
ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାରାଦ୍ବୀପ, ବାରିପଦା, ହର୍ଣ୍ଣାଇ, ସୋଲାପୁର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଭଦ୍ରାଦ୍ରି, କୋଠାଗୁଡେମ୍, କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍, ପୁରୁଲିଆ, ଧାନବାଦ, ମୁଜାଫରପୁର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି । ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
Maximum Temperature Forecast #Odisha #weather #OdishaWeather #weatherforecast #temperature #summer pic.twitter.com/WKslua2cLR— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 14, 2026
କମିବ ତାତି:
ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗମନ ପ୍ରଭାବରେ 3 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ହେବା ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଆଜି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 50-60 କିମି ବହିବ । ଏହି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
କାଲି ବି ବର୍ଷିବ:
16 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ଏହି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର