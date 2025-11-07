ETV Bharat / state

ଖସୁଛି ପାରଦ ! ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା

ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ।

Normal temperature in Odisha
Normal temperature in Odisha (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 7:56 AM IST

Odisha weather update ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । ତେବେ 7 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସଞ୍ଜୀବ ଦିଓ୍ବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

କମିବ ତାପମାତ୍ରା:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ," ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ କମ ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଶନିବାରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

ଟ୍ୱିନ ସିଟିରେ ରବିବାରଠୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଟ୍ୱିନ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିପାରେ । ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ରବିବାର (ନଭେମ୍ବର 9) ଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ମେଘୁଆ ପାଗ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା:

ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଫୁଲବାଣୀ, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ରାଉରଲେକାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଏହାଠୁ କମ ରହିପାରେ । ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ," ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶୀତ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଗରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଯୋଗୁ ଦିନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

IMD WEATHER FORECAST
ODISHA WINTER COLD WAVE
ODISHA TEMPERATURE DROP
WINTER SEASON ODISHA
ODISHA WEATHER UPDATE

