୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ
ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 13, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 4:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ମାତ୍ର ଏଥର କିଛି ବ୍ୟତୀକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୌସୁମୀ ପ୍ରାୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିରାଚରିତ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦେଇ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ଏ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ।
मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 13, 2026
मुख्य बिंदु
(i) पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में आज भी वर्षा गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद मौसम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है।… pic.twitter.com/l4POay3EF1
ଆଗାମୀ ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାକି ଅଂଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
Rainfall Forecast for the State. Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall. #rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/irFV07Ssmi— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 13, 2026
ଆଜି କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ସହ ସହ 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for the State. Day-1 to Day-2 : Islated Heavy Rainfall Warning— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 13, 2026
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-6 & Day-7:No Warning
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day . #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/MsOOV7TPc2
ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଅନ୍ୟସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର