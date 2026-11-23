ଖସିବ ପାରଦ, ବଢିବ ଶୀତ: 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ସତର୍କତା ଜାରି
Weather Update: ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ପାଣିପାଗ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।
Published : November 23, 2026 at 5:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରୁ ଅପସରିଗଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ର ପ୍ରଭାବ । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ । ମାତ୍ର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ୩ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପାରଦ ଖସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ପାଣିପାଗ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ । ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୩ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହା ପରେ ସେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଘନ କୁହୁଡି ଆଲର୍ଟ:
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲେ,
Fog Forecast for Odisha. #Odisha #forecast https://t.co/Emo1xvBZH0— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 23, 2026
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ସମ୍ବଲପୁର
- କୋରାପୁଟ
- ମାଲକାନଗିରି
ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୬.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟରେ ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ; ଦୃଶ୍ୟମାନ 50 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ
ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଶଙ୍କା ! ପ୍ରଭାବ ହରାଉଛି ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍', କମିବ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର