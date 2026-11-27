ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ; ବଢିବ ଜାଡ଼, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା
Weather Update: ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ।
Published : November 27, 2026 at 7:48 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ତଳ ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
Warning Maps for Odisha. #odisha #weather #warning https://t.co/GOuCgWPuhP— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 26, 2026
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ-ଗାଙ୍ଗେୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନ ଠାରୁ 3.1 କିମି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତେଣୁ କୌଣସି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ; ଦୃଶ୍ୟମାନ 50 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ
Fog Forecast for Odisha. #Odisha #forecast https://t.co/4HQAECyngl— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 26, 2026
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁ଼ଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ,
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ସମ୍ବଲପୁର
- କୋରାପୁଟ
ଆଜି ସକାଳେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ‘ମୁରାସୁ’; ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା, ଦୀପାବଳିରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା !
Minimum Temperature Forecast #temperature #weather #WINTER #Odisha https://t.co/uOO1XAVK0u— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 26, 2026
24 ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଗତକାଲି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ 32.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 12.6 ଡିଗ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପାର୍ବତ୍ୟଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ କୋରାପୁଟ ଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତିଘନ କୁହୁଡ଼ି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 30 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା । ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ରାଉରକେଲା ଠାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ରହିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଖସିବ ପାରଦ, ବଢିବ ଶୀତ: 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ସତର୍କତା ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର