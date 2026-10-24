ETV Bharat / state

Cyclone Update: କାଲି ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ, 27ରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ! ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର 26 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼' ବା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

imd weather forecast Low pressure area To intensify into a deep depression tomorrow
ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ, ୨୭ରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ସହ 27ରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (25 ଅକ୍ଟୋବରରେ) ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଗଭୀର ଅବପାତ:
ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହା ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼' ବା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାପରେ ହିଁ କେଉଁଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବ ପବନର ବେଗ କେତେ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ, ୨୭ରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା (ETV Bharat Odisha)

୨୭ ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ୨୭ ତାରିଖରୁବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ । ୨୪ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜିଠାରୁ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ:
ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୭୦ କିମି ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ,କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ସର୍ବାଧିକ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ୨୮ ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ୬୦ ରୁ ୭୦କିମି, ସର୍ବାଧିକ ୮୦ କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

imd weather forecast Low pressure area To intensify into a deep depression tomorrow
ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ, ୨୭ରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ସର୍ବାଧିକ ୭୦ କିମି ବେଗରେ ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହାସହ ଏହି ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ କିମି ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:
ସେପଟେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖାଦେବ । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ଆଜିଠାରୁ ଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖି ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କଟକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ୩ ଓଡ୍ରାଫ୍‌ ଟିମ୍‌ ଏବଂ ୩୦୦ ଆପଦା ମିତ୍ର ନିୟୋଜିତ

ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮, ୨୯ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା: ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୬ ଜିଲ୍ଲା, ମୁତୟନ ହେବେ ୨୦୫ ଟିମ୍



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA WEATHER UPDATE
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା
ODISHA CYCLONE UPDATE
DEEP DEPRESSION
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.