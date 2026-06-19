୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିିଂ ଜାରି
ଟ୍ରାପ ଲାଇନ୍ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନା । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 19, 2026 at 8:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ଆଉ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ।ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
#Weather briefing (In #English) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #19thJune,2026https://t.co/p0gPVmxatC— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 19, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡ଼ି ସହ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/A7o7T5LLAl— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 19, 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ୨୩ ଜୁନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 19, 2026
Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-3: Isolated Heavy Rainfall.
Day-6 & Day-7: No Warning. #rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/8k1n7K7Mf0
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Rainfall Forecast for the State. Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall. #rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/MCCYGjnLSK— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 19, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଗୁଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ ଉପକୂଳ । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ୪୨.୮ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏଥର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏତେ ବେଶୀ ନଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ ଆଶାତୀତ ବହୁତ କମ ବର୍ଷା ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାବତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୮ ପ୍ରତିଶତ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର