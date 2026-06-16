ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ! ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 16, 2026 at 6:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଛୁଇଁଛି । ଆଗାମୀ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ୪-୫ ଦିନରେ ମୌସୁମୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #16thJune,2026https://t.co/ePZChiOAor— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 16, 2026
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର , ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ଦେଓଗଡ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଆଦି ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 16, 2026
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 & Day-2 : Heat Wave Warning.
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/eCYe5ggDpn
୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:
ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟଅଟେ ୫ ଦିନ ଧରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉପକୂଳର ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ସହ ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଟ୍ୱେଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ୩୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳୁରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ । ୨୦ ଜୁନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ ।
The Southwest Monsoon has advanced into some more parts of Odisha. The Northern Limit of Southwest Monsoon now passes through few parts of Boudh, Sambalpur and Sundargarh; some parts of Koraput; most parts of Rayagada, Kandhamal, Angul and Deogarh.#monsoon #monsoon2026 pic.twitter.com/aUKFVsgmDe— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 16, 2026
ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 82 ମିମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
- ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ
- କବାଟ-ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ
- ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଟାଣ ବା କାନ୍ଥରେ ଆଉଜି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ଲଗ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ
- ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ପାଣି ଜମୁଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଛିଡା ଫସଲ ଓ କଦଳୀ ଗଛ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ପବନରେ ଏଗୁଡିକୁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ, ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର