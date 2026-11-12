ଅର୍ଣ୍ଣବ-ମୁରାସୁ ପରେ ବାତ୍ୟା 'ଅକ୍ୱାନ୍' ଆଶଙ୍କା ! ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ ?
Odisha Weather Update: ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସିଷ୍ଟମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ।
Published : November 12, 2026 at 4:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ’ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (୧୩ ତାରିଖ) ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ 'ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼' ବା 'ବାତ୍ୟା' (cyclonic storm) ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯାହାର ନାମ 'ଅକ୍ୱାନ୍' (Akwan) ରଖାଯାଇପାରେ ।
୧୪ ତାରିଖ (ଶନିବାର)ରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ୧୫ରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ:
'ସ୍କାଇମେଟ୍ ୱେଦର୍' (Skymet Weather)ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହେଶ ପଲାୱାତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି, ଏହି ପାଣିପାଗ ସିଷ୍ଟମକୁ 'ବାତ୍ୟା'ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହାର ନାମ 'ଅକ୍ୱାନ୍' (Akwan) ରଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ୧୫ରେ #ବଙ୍ଗୋପସାଗର #ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା!! ଗତିକାଲିର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି, ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ୧୩ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , https://t.co/bXJIl5L0cR— usd (@usd0705) November 12, 2026
ତେବେ, ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗତିପଥ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଆଉ କିଛି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏହାର ଗତିପଥ ବଦଳିପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୁନର୍ବାର ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଇଏମଡି (IMD) ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୧୨.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୧.୧ ଓ କଟକରେ ୧୯.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୮ ମିଲିମିଟର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୦.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରେ ହାଲୁକା ମେଘ ରହିପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୧୩ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ; ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପାଗ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର