ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଶଙ୍କା ! ପ୍ରଭାବ ହରାଉଛି ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍', କମିବ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ସେପଟେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ । ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
Published : November 22, 2026 at 9:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ଯ ପାଣିପାଗ ଉପରୁ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'ର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ସେପଟେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ । ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ଅପ୍ଡେଟ୍:
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନାହିଁ । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଶଙ୍କା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା । ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଏବେଠାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ ।
ବଢ଼ିବ ଶୀତ:
ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪୩ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁରେ ୧୦୮.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସୋନପୁରରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୌଦ୍ଧରେ 16.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ବିନ ସିଟି ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା
(ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ)
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା
(ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ)
ସମୁଦାୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ
(ମିମି ରେ)
|ଭୁବନେଶ୍ବର
|24.2
|21.2
|19.7
|କଟକ
|23.8
|18.8
|38.6
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ବଳ ହରାଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' । ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବାଘୁଆ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ଗୋପାଳପୁରର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ', ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର