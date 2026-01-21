ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳୁଛି ପାଗ; କମୁଛି ଶୀତ, ବଢ଼ୁଛି ତାତି
ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଶୀତ । ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା । କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : January 21, 2026 at 4:15 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଋତୁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତିରେ ଶୀତ କମୁଛି । ଏହାସହ ଦିନ ବେଳା ଖରା ତାତି ବଢ଼ୁଛି । ଭୋର ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ବିଗତ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଏହାସହ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଶୀତକୁ ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Fog Forecast #Odisha #weather #OdishaWeather #WeatherForecast #fogalert pic.twitter.com/1ura2cnm8F— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 21, 2026
କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ଯମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ଯମାନ ହେବ । 23ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Minimum Temperature Forecast #temperature #WINTER #Odisha pic.twitter.com/FpXXMed4rU— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 21, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଛକୁ ପଛ 3 ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼; ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, କୁହୁଡି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ 9.0 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ 32.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର