IMD ଆଲର୍ଟ: ଜୁନ 30 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ ଶେଷ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେପଟେ IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
Published : June 27, 2026 at 2:51 PM IST
IMD Odisha Weather Alert , ଭୁବନେଶ୍ବର/ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ପବନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୌସୁମୀ ଧିରେ ଧିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ଜୁନ ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 27, 2026
Day-1 to Day-6 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-4 & Day-5 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 : Hot and Humid Day Warning. pic.twitter.com/XYhkbiiB8d
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି:
ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜୁନ ୨୭ ତାରିଖରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଯାହା ଜୁଲାଇ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । କୃଷି ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୁନଃପୂରଣ ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ ।
26 जून 2026 के लिए मौसम की चेतावनी#SouthwestMonsoon #WeatherUpdate #RainfallForecast #HeatWave #IndiaWeather #Monsoon2026 #ThunderstormAlert #HeavyRain #WeatherWarnings@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/9Ku8saA4VH— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 26, 2026
ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି:
ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ ୨୭ ତାରିଖରେ କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ୟା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ, ପରିବହନ ବାଧା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।
ସେହିପରି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ କାଲିମ୍ପଙ୍ଗର ପାହାଡିଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି, କୁଚବିହାର ଏବଂ ଆଲିପୁରଦୁଆର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Daily Weather Briefing (26.06.2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 26, 2026
Heavy to Very heavy rainfall (7-20cm) is likely over northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during the week with isolated extremely heavy rainfall over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 27th to 29th June, 2026.
YouTube… pic.twitter.com/VzKMi81UFw
ଆଜିଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କରିକାଲରେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୩୦ରୁ ଜୁଲାଇ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କେରଳ ଏବଂ ମାହେ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମଡି ।
ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆରରେ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି, ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯିବା ପରେ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସହରରେ ହାଲୁକା ଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଗରମରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବର୍ଷାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଆଇଏମଡି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ବହୁତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜେଶ ପାଉଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବ । ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଯଦି ବିଳମ୍ବ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁପାରେ ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ । କୋମୋରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ନାର ଉପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ।